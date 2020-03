Virus je utjecao na nogomet: Više neće biti ludih transfera!

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Raketa se izvijao s Raquel: E, ovako se najbolje provode dani

Da budemo iskreno, svijet je stao na neko vrijeme. Ulice su prazne, ljudi se nalaze u svojim kućama, a nogometni stadioni diljem Europe su pod ključem.

Brojni nogometaši čekaju rasplet oko korona virus, ali itekako je izvjesno da nogomet nećemo gledati barem do početka svibnja. Navijači se bez nogometa dosađuju i broje minute i sekunde do novog susreta, a vlasnici klubova broje enormne gubitke koje su ih pogodile, ali i koje će ih pogoditi u narednom periodu.

Sama odgoda prvenstava 'zavila' je u crno nogometni svijet i zbog financijske strane jer će brojnim klubovima otpasti zarada na koju su unaprijed računali, a ta cifra, za na npr. jednu Barcelonu, leti preko nekoliko stotina milijuna eura! To su TV prava, ulaznice, posjete stadionu, reklame za vrijeme utakmica, brojni bonusi od sponzora...

Ogroman problem je taj što je većina klubova u kreditima, a kamate i dalje idu. No tko će to platiti? Virus je utjecao na stanje svjetske ekonomije, a kako onda neće i na klubove? Kao posljedica svega toga očekuje se smanjenje plaća za igrače, ali i razumnije baratanjem novca kada je riječ o transferima.

U prethodnim godinama tržište je zaista poludjelo. Na igraču prosječne kvalitete odjednom biste zaradili preko 50 milijuna eura, a kupnje od 100 milijuna eura i više postale su svakodnevica. Preveliki novci trošili su se na transfere, a to je stvorilo jednu novčanu apokalipsu u nogometnom svijetu. Cijene su otišle u nebo, vi za 20 milijuna eura više ne možete dovesti vrhunskog igrača, kao što je prije desetak godina bio slučaj. No i to će virus promijeniti.

Čak devetero nogometaša je u posljednjih pet godina plaćeno više od 100 milijuna eura, a transfer Neymara u PSG za 220 milijuna eura je i dalje rekord. No pad prihoda i nestašica novca donijet će nešto rezolutnije trošenje novca.

- Milijuni su se odjednom počeli gomilati i 100 milijuna eura ste mogli potrošiti na bilo kojeg igrača. Priča će se u budućnosti sigurno promijeniti, više neće biti takvih potpisa. Najveći problem je za klubove koji su plaćali toliko za igrače. Taj iznos im se nikada neće vratiti - rekao je jedan sportski direktor za Marcu.

Klubovi se na različite načine bore s brojnim gubitcima. Neki žele smanjiti plaće igračima u ovome razdoblju kada nema nikakvih aktivnosti, a neki razmišljaju čak i o otpuštanjima.

Bit će to teško razdoblje za nogomet i općenito sport koji je pretrpio velike gubitke u ovih dvadesetak dana. A natjecanja neće biti sve do svibnja. Pa računajte samo koliki gubici će tek tada biti, ne samo za nogomet i sport, već za samu svjetsku ekonomiju...

