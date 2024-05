Više od 2000 natjecatelja stiže u Omiš. Rukometni veterani igrat će na Svjetskom kupu

Idućeg tjedna u Omišu će započeti sedmo izdanje Svjetskog kupa rukometnih veterana na koje dolazi preko 60 ekipa iz 27 zemalja svijeta! Grad na ušću Cetine ponovno će ugostiti više 2000 gostiju, od Brazila i Čilea, preko Indije i Egipta, do Mađarske, Italije i Ukrajine..., što u konačnici znači i oko 10.000 hotelskih noćenja u predsezoni.

Kad se tome dodaju i sudionici upravo završenog drugog Svjetskog kupa košarkaških veterana, na kojem je sudjelovalo preko 40 ekipa, a onda i 14. izdanje Međunarodnog kampa rukometnih golmana koji će se održati u lipnju, jasno je zašto je Omiš na svjetskoj karti sporta krupnim slovima upisan kao vrlo ozbiljna destinacija koja svake godine ostvaruje gotovo 20.000 noćenja od sportskih manifestacija.

- Raduju nas spomenute brojke, kao i povratne informacije sportaša koji su sudjelovali na događanjima koje organiziramo. Kad vam riječi pohvale upute sportaši koji su sudjelovali na Olimpijskim igrama, svjetskim i kontinentalnim natjecanjima, onda to svakako ima i posebnu težinu. Na nedavno završenom veteranskom turniru košarkaša sudjelovalo je nekoliko bivših NBA igrača, i malo je reći da su bili oduševljeni organizacijom te su najavili povratak u Omiš i sljedećih godina. Slična iskustva imamo i s rukometašima, čak i s osvajačima olimpijskih medalja - kaže nam organizator natjecanja Mario Čaljkušić.

Svjetski kup rukometnih veterana

Uspješni projekti poput Svjetskih kupova veterana u košarci i rukometu te Međunarodnog kampa rukometnih vratara ne mogu počivati samo na jednom čovjeku, zato se Čaljkušić okružio grupom kvalitetnih suradnika koji su garant da će kvaliteta natjecanja ostati na visokom nivou, unatoč sve većem broju sudionika.

- Iskustva koja smo imali iz rukometa pomogli su nam da košarkaški turnir prođe bez dječjih bolesti i da već u prva dva izdanja izraste u ozbiljno natjecanje. Očekujemo da za godinu do dvije košarkaški turnir bude brojniji od rukometnog. Drago mi je da je i država prepoznala naše projekte i da smo uvršteni u sustav velikih sportskih manifestacija, što nam je osiguralo znatnu financijsku i svaku drugu potporu. Napokon je netko prepoznao vrijednost manifestacija koje su krupnim slovima upisali Omiš u programe veteranskih natjecanja, a imamo i potporu županijske turističke zajednice koja nas je uvrstila na popis "Top manifestacija".

Svjetski kup rukometnih veterana

Nažalost, nije sve idealno, Čaljkušić bi rado nastavio širiti svoje sportske projekte, čak i na druge sportove, ali velika prepreka mu je manjkava infrastruktura.

- Teško je na jednom mjestu naći kvalitetan smještaj za 2.000 sudionika, dvorane u kojima se natjecanja mogu odvijati, i da sve skupa bude blizu zračne luke. Za sada smo zadovoljni Sportskim centrom Ribnjak u Omišu, no njihove dvije dvorane će nam uskoro postati premale. Postoji u Omišu i treća, školska dvorana, no trebalo bi zamijeniti parket kako bi se i u njoj mogla odvijati natjecanja u košarci. S obzirom na to da je dvorana u vlasništvu Županije, očekujemo njihove poteze u tom smjeru. I nije problem samo Omiš, i Trogir i Kaštela imaju sličan problem. Da bi se nastavili širiti treba nam bolja infrastruktura, trebaju nam dvorane - pojašnjava Čaljkušić.

Svjetski kup rukometnih veterana

Košarka je planetarno popularan sport i prirodno je da veteranski turnir u košarci raste brže od rukometnog, a predviđanja su da bi u trećoj, najdalje četvrtoj godini mogao po broju sudionika biti čak i brojniji.

- Tjedan dana nakon završetka košarkaškog turnira otvorili smo prijave za iduću sezonu i već imamo desetak rezervacija, iako smo produžili trajanje turnira za jedan dan, a prijave za ovogodišnji rukometni turnir zatvorili smo u prosincu prošle godine zbog toga što više nije bilo mjesta... Jednostavno nemamo gdje s ljudima, a ne želimo srozavati kvalitetu smještaja i natjecanja. Da imamo više dvorana, bez problema bismo poduplali brojke, u Omiš ili neki drugi grad doveli bismo i 5.000 sudionika po manifestaciji.

Svjetski kup rukometnih veterana

Hrvatska je atraktivna destinacija i sama po sebi privlači goste, no Čaljkušić i njegovi suradnici trude se vrhunskim smještajem i kvalitetnom organizacijom natjecanja dolazak gostiju učiniti još zanimljivijim.

- Od prvoga dana postavili smo visoke kriterije ispod kojih ne želimo ići, i ljudi to prepoznaju. Svečana otvaranja koja prati defile sudionika i vatromet, izravni prijenosi natjecanja koje se odvijaju po svim svjetskim standardima, posebno dizajnirani pehari i medalje, sportska oprema, zatvaranje i svečana večera za sve sudionike... I dodao bih, iznad svega ljubaznost svih koji su uključeni u organizaciju. Činimo sve da se sudionici osjećaju ugodno i da se požele vratiti, a imamo povratne informacije da se mnogi i vraćaju sa svojim obiteljima. Omiška rivijera je idealna za odmor, ali i kao baza za izlete, na dva sata od Omiša su Zadar, Šibenik, Nacionalni park Krka, Split, Makarska, Međugorje i Mostar, Dubrovnik...

Slogan Svjetskih kupova je "Game is not over", odnosno "Igra nije gotova", a kako su krenuli, organizatori bi ga mogli promijeniti i u "Vidimo se dogodine".

- Svake godine na Svjetskom kupu rukometnih veterana okuplja se sve više natjecatelja, u istom smjeru idu i košarkaši, Međunarodni kamp rukometnih vratara redovito je rasprodan godinu dana unaprijed i na njega dolaze najveća imena svjetskog rukometa. Sljedeće godine ćemo organizirati i humanitarnu utakmicu rukometnih zvijezda i tako obilježiti 15 godina kampa koji je izrastao u najbolji kamp takve vrste u svijetu. Za sada bilježimo stabilan rast iz godine u godinu i tako namjeravamo i nastaviti. Mogli bi rasti i brže, ali ne želimo rasti nauštrb kvalitete smještaja i natjecanja, jer samo zadovoljni natjecatelji će se vraćati i narednih godina - zaključio je Čaljkušić.

Svjetski kup rukometnih veterana