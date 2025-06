Više od milijun navijača pratilo let nove zvijezde Galatasaraya: 'Zbog ovoga sam došao u klub'

Jedan od najuzbudljivijih transfera ovog ljeta dobio je epilog. Njemački reprezentativac Leroy Sané (29) novi je igrač turskog prvaka Galatasaraya. Njegov dolazak u Istanbul pretvorio se u spektakl koji je nadišao sportske okvire, a stotine navijača priredile su mu doček za pamćenje na aerodromu Atatürk, potvrđujući da je u redove "lavova" stigla istinska superzvijezda.

Transfer saga koja se odvijala tjednima kulminirala je u ranim satima četvrtka, kada je privatni zrakoplov s njemačkim krilnim igračem poletio iz Londona za Istanbul. Prema podacima s popularne stranice za praćenje letova, putanju zrakoplova pratilo je više od milijun ljudi, što svjedoči o euforiji koja je zahvatila navijače Galatasaraya.

Paklena dobrodošlica i prve riječi: "Zbog ovoga sam došao"

Scene na istanbulskom aerodromu bile su nevjerojatne. Stotine najvatrenijih navijača, ogrnuti u žuto-crvene boje kluba, dočekale su Sanéa pjesmom, bakljama i skandiranjem njegovog imena. Vidno impresioniran, Sané se pojavio s Galatasarayevim šalom oko vrata i obratio se okupljenim medijima i navijačima.

- Atmosfera koju sam doživio ovdje kao gostujući igrač ostavila je na mene trajan dojam. Bilo je nevjerojatno glasno - izjavio je Sané, prisjećajući se utakmice Lige prvaka između Bayerna i Galatasaraya.

- Već je i ovdje na aerodromu bučno, tako da jedva čekam odigrati prvu domaću utakmicu pred navijačima.

Na pitanje zašto je odabrao baš Galatasaray pored drugih ponuda, bio je jasan:

- Bilo je nekoliko zainteresiranih klubova, ali cjelokupni paket: atmosfera, koliko me klub želio, koliko su me navijači željeli, na kraju me uvjerio da kažem: "U redu, dolazim u Galatasaray". Želim ostvariti puno toga s ovim klubom.

Propali pregovori s Bayernom i rekordan ugovor

Sanéov prelazak u Tursku uslijedio je nakon neuspješnih pregovora o produženju ugovora s Bayernom. Iako se činilo da je dogovor blizu, njemački velikan ponudio mu je novi ugovor pod smanjenim uvjetima, što igrač nije prihvatio. Nakon što je promijenio agenta i angažirao utjecajnog Pinija Zahavija, postalo je jasno da će karijeru nastaviti izvan Münchena.

Galatasaray je iskoristio priliku i ponudio mu uvjete koje nije mogao odbiti. Sané stiže kao slobodan igrač, bez odštete, a potpisat će trogodišnji ugovor do 2028. Prema izvještajima, njegova godišnja neto plaća iznosit će oko 15 milijuna eura, što ga čini jednim od najplaćenijih igrača u povijesti turskog nogometa. Ovim potezom, turski prvak pobijedio je u utrci za njegov potpis ispred klubova iz engleske Premier lige i Saudijske Arabije.

Zvijezda svjetske klase u napadu "lavova"

Leroy Sané rođen je u Essenu, a poznat je po brzini, driblingu i jakom udarcu. Karijeru je započeo u Schalkeu 04, odakle je 2016. prešao u Manchester City za 52 milijuna eura. U Engleskoj je osvojio dva naslova prvaka i bio proglašen najboljim mladim igračem Premier lige u sezoni 2017/18.

Godine 2020. vratio se u Njemačku, potpisavši za Bayern. U dresu bavarskog diva odigrao je 220 utakmica, zabio 61 gol i 55 puta asistirao, osvojivši pritom četiri uzastopna naslova prvaka Bundeslige i Svjetsko klupsko prvenstvo. Za njemačku reprezentaciju nastupio je 70 puta i zabio 14 golova.

Njegov dolazak u Galatasaray predstavlja ogroman korak naprijed za klub. S tržišnom vrijednošću procijenjenom na 32 milijuna eura, Sané postaje najvrjedniji igrač turske Süper Lig. Za navijače, on je više od igrača, simbol nade i vjere da Galatasaray može ponovno ostvariti velike rezultate na najvećoj europskoj pozornici.