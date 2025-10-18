Sve razrede prošla sam s 5,0, a dosta profesora nije znalo da se ozbiljno bavim sportom. Sviram klarinet, slikam, a mislim da ću u budućnosti bacati koplje, a ne disk, kaže Vita Barbić, juniorska prvakinja Europe
ZAGREPČANKA S FERENŠČICE PLUS+
Vita je odlikašica i prvakinja Europe u koplju: Zbog sporta i fakulteta možda ću otići u SAD
Čitanje članka: 5 min
Mnoge dobre stvari s vremenom postaju još bolje. Vino je najbolji primjer. Ili, kad sportaš osvoji medalju, postane prvak države, kontinenta ili svijeta, veličinu tog uspjeha osvjesti tek za koji dan, tjedan, možda i više. Vita Barbić prije dva mjeseca u finskom Tampereu postala je europska juniorska prvakinja u bacanju koplja. Tog ljetnog dana u kolovozu, samo koji dan uoči 18. rođendana (kakvog li poklona!) prve trenutke uspona na krov Europe proživjela je negdje na oblacima iznad Skandinavije. Danas, dva mjeseca kasnije, mlada je Zagrepčanka čvrsto na zemlji, ali itekako osvjestivši što je učinila na sjeveru Europe. I ne samo ona.
