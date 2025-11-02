Obavijesti

Pala smjena u Premiershipu: Vitor Pereira dobio otkaz nakon serije uzastopnih poraza

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
4
Foto: David Klein

Unatoč lošem početku tekuće sezone, predsjednik kluba Jeff Shi javno je podržao Pereiru ranije ove sezone, nagradivši ga novim ugovorom nakon prošlogodišnjeg preokreta

Engleski prvoligaš Wolverhampton Wanderers otpustio je trenera Vitora Pereiru (57) nakon što je početak sezone Premier lige bez pobjede produžen na 10 utakmica i ostavio ih posljednjima na ljestvici.

- Nažalost, početak ove sezone bio je razočaranje i, unatoč našoj snažnoj želji da glavnom treneru damo vremena i utakmica za napredak, došli smo do točke u kojoj moramo napraviti promjenu - rekao je predsjednik Wolvesa Jeff Shi.

Premier League - Fulham v Wolverhampton Wanderers
Foto: Isabel Infantes

Wolvesi su u subotu pretrpjeli poraz od Fulhama 3-0, produživši niz bez pobjede na 10 ligaških utakmica sa samo dva boda od mogućih 30.Osam su bodova udaljeni od sigurne zone, postigli su najmanje golova, a imaju i najgoru obranu u ligi. Pereira odlazi nakon 11 mjeseci,  kada je u prosincu 2024., zamijenio Garyja O'Neila, a tada ih je portugalski trener spasio ispadanja nizom od šest uzastopnih pobjeda u ožujku i travnju, završivši 17 bodova iznad zone ispadanja.

Unatoč lošem početku tekuće sezone, predsjednik kluba Jeff Shi javno je podržao Pereiru ranije ove sezone, nagradivši ga novim ugovorom nakon prošlogodišnjeg preokreta.

Portugalac je od 2020. godine kratkotrajno trenirao u pet zemalja, vodeći Shanghai SIPG, Fenerbahce, Corinthians, Flamengo i Al Shabab prije nego što se pridružio Wolvesima. 

