Vlada RH bojkotira otvaranje Zimskih paraolimpijskih igara!

U znak solidarnosti s Ukrajinom hrvatska Vlada donijela je odluku kako predstavnici Vlade neće sudjelovati na ceremoniji otvaranja Zimskih paraolimpijskih igara u Italiji, s obzirom da je Međunarodni paraolimpijski odbor na navedenim Igrama odlučio dopustiti nastup sportašima iz Rusije i Bjelorusije pod nacionalnim obilježjima.

Naime, prema preporukama Međunarodnog olimpijskog odbora sportaši ove dvije države mogu nastupati na međunarodnim natjecanjima isključivo u statusu neutralnih pojedinaca, bez korištenja nacionalnih simbola, te je Hrvatska zajedno s državama istomišljenicama potpisala i nekoliko izjava prema kojima je sudjelovanje ruskih i bjeloruskih sportaša prihvatljivo isključivo u takvom, neutralnom statusu, stoji u priopćenju Ministarstva turizma i sporta .

Bez obzira na ovu odluku Međunarodnog paraolimpijskog odbora, sudjelovanje sportaša pod nacionalnim obilježjima države koja već godinama vrši agresiju i ugrožava suverenitet i teritorij Ukrajine, međunarodno pravo i temeljne europske vrijednosti te krši sve olimpijske i paraolimpijske ideale, i one koja je u tome podupire, za Hrvatsku i dalje ostaje potpuno neprihvatljivo.

Na 14. izdanju Zimskih paraolimpijskih igara očekuje se nastup oko 700 parasportaša iz pedesetak zemalja svijeta. Otvaranje je 6. ožujka u Areni u Veroni, a zatvaranje je 15. ožujka u Cortini d'Ampezzo. Hrvatske boje branit će petero predstavnika: Dino Sokolović, Lucija Smetiško te Karla Kordić i njezin brat Petar u paraalpskom skijanju, te Bruno Bošnjak u parasnowboardu.