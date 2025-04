Vlaović: Oduševljava me opcija rada s Bobanom! Pričali smo

Zvonimir Boban (56) preuzeo je uzde u Maksimirskoj 128, formalno će doduše njegov mandat startati 1. lipnja, ali već je sad Dinamo dobio novog gazdu koji će početi okupljati suradnike. Šuška se da bi neku od uloga trebao dobiti i njegov bivši suigrač iz reprezentacije Goran Vlaović (52) koji o Bobanu, baš kao i legende Prosinečki i Vukojević, govori biranim riječima.

- Dinamo je emocija, ali stvari koje je on radio prije su ga dovele u stanje da može podnijeti pritisak koji je u Dinamu, pogotovo sa samouvjerenošću u znanje i sposobnosti, a onda vjerujem i pravom ekipom koju će okupiti jer to je jedini pravi način da se nešto napravi. On sigurno zna da je u nogometu čak i kad radiš sve najbolje ne znači da će rezultat biti super i idealan i zadovoljavajući tako da za početak je najbitnije da se radi iskreno od srca i sa željom i idejom da je to najbolje za klub i onda mislim da neće biti problema od strane publike i li bilo koga drugog - rekao je Vlaović za RTL.

Kakav će biti stil njegove vladavine u Dinamu?

- S obzirom na to da Zvonu poznajem već niz godina i igrali smo zajedno u reprezentaciji pa i jedan protiv drugoga u Italiji, mislim da se u tom pogledu nije puno promijenio. Ima jasne ideje i čvrste stavove međutim, znam još iz vremena reprezentacije da nije bio po tom pitanju isključiv, dapače, sluša i razgovara sa dosta suradnika i želi donijeti pravu odluku. Kakav je bio na terenu, takav će biti u vođenju kluba.

Dinamove legende i ikone HNL-a održale nogometni spektakl u Ciboni | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

A koliko ima strpljenja ako ne bude išlo po planu, je li stvarno došao odraditi posljednju nogometnu seansu, kako je sam kazao?

- To vjerujem, s obzirom da nije da Zvone Boban nema negdje dalje mogućnosti raditi u nogometu i da je došao izričito radi ljubavi prema Dinamu i da će imati volje i želje uspjeti i ne treba očekivati da će odustati na prvom problemu. To sigurno neće, on nije takav da bi zbog nekog problema odustao, a pogotovo što je pobjednik u naravi i težit će tome.

Kako Vlaović vidi opciju da se i sam priključi Dinamu?

- Već sam duže vrijeme u kontaktu i neformalnim razgovorima s ljudima iz Dinama, a sad dolaskom Bobana kojeg znam odavno, shvatio sam da imamo slične poglede na nogomet i dosta utjecaja Italije iz našega perioda i oduševljava me mogućnost da se priključim i da suradnja bude opet s kapetanom Dinamom. Sad je nebitno u kojoj ulozi, ali razgovori su već bili, ali što će biti, o tom potom - zaključio je legendarni "vatreni".