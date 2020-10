Vlašić: Imam visoko mišljenje o sebi, mogu se nositi s najvećima

<p>Život profesionalnog nogometaša ima jako puno prednosti, ali i nedostataka, a jedan od najvećih je da nema života na staroj slavi. Tek što je odigrao sjajnu utakmicu protiv Francuza, koju je okrunio i rijetko viđenom majstorijom i golom, <strong>Nikola Vlašić</strong> morao se vratiti klupskim obavezama jer ga već u nedjelju čeka gradski derbi s moskovskim Dinamom.</p><p>No unatoč brojnim obavezama Nikola je odvojio pola sata kako bi s nama podijelio svoja razmišljanja o 'listopadskoj trilogiji' o utakmicama sa Švicarskom (2-1), Švedskom (2-1) i Francuskom (1-2).</p><p>- Moglo je i bolje, ali nakon prošlog okupljanja i uvjerljivih poraza od Portugala i Francuske bilo je bitno vratiti samopouzdanje i upisati pobjede. Već u Švicarskoj su oni koji su dobili priliku pokazali da se na njih i te kako može računati. Nemojmo se zavaravati, Švicarci su jako opasna reprezentacija s puno dobrih igrača, i to je bila vrijedna pobjeda. Protiv Švedske je bila tvrda utakmica u kojoj smo potvrdili da kad igramo kako treba, svakoga možemo pobijediti. Pobjeda nam je bila jako važna za ostanak u elitnoj skupini Lige nacija. Što se tiče Francuske, smatram kako smo bili bolji i dominirali, osim u početnih 15 minuta, imali smo više prilika i nezasluženo smo izgubili. Slaba nam je to utjeha, više bih volio da su nas nadigrali a da smo pobijedili, no i ovako je lijepo saznanje da se možemo nositi s njima.</p><p>Nikola je sjajnu formu i igru okrunio s dva gola.</p><p>- Već sam rekao da bih mijenjao golove za bodove kad bi bilo moguće. Uvijek pokušavam zabiti i tako pomoći momčadi, ali oba gola su momčadska, plod su akcija u kojima je sudjelovalo više igrača. Nogomet je kolektivna igra i ništa, ili vrlo malo, možeš napraviti sam, bez pomoći suigrača - kaže Nikola i dodaje kako je reprezentacija nakon 'listopadske trilogije' dobila puno:<br/> <br/> - Dobre igre i dvije pobjede vratile su nam samopouzdanje, premda ne mogu reći ni da smo nakon ona dva visoka poraza počeli sumnjati u sebe i svoju kvalitetu. Dogodi se..., nadam se da se više neće ponoviti. Ona utakmica protiv Portugala dogodi se valjda jednom u karijeri, da svi skupa zakažemo, od prvoga do zadnjega nitko nije bio na svom nivou. Dobili smo i nekoliko igrača koji su potvrdili da mogu pomoći reprezentaciji, a posebno mi je drago to što je gol zabio i moj veliki prijatelj <strong>Mario Pašalić</strong>. Priznao mi je da mu je to bio veliki teret kojeg se, eto, sada riješio. Zaslužio je zabiti taj prvi gol, on je veliki igrač i može nam jako puno pomoći. Najveći dobitak je to što je proširen krug kandidata kvalitetnim igračima koji su potvrdili da nema straha za budućnost reprezentacije.</p><p>Ono što Vlašić neće sam priznati, a što svi skupa vidimo već odavno, je da će budućnost reprezentacije počivati u prvom redu na njemu i <strong>Josipu Brekalu</strong>. Biranim je riječima Brekalo nakon Francuske govorio o Vlašiću, pa je red da i Nikola uzvrati komplimentima:</p><p>- O njemu ne treba ni trošiti riječi, Josip je vrhunski igrač, moderan, agresivan, može probiti, asistirati, zabiti, dovoljno je baciti pogled na njegovu statistiku i sve će vam biti jasno. Stvarno je gušt igrati s njim, jako dobro se razumijemo na terenu i to se vidi po asistencijama i golovima. </p><p><strong>Dalić</strong> je nakon Rusije krenuo u proces podmlađivanja momčadi i ona sve više poprima novu fizionomiju.</p><p>- Jako je dobro to što imamo široki krug kandidata na koje izbornik može računati. Osim Luke, Perišića, Broza, Lovrena... svi ostali se moramo dokazivati i igrati dobro u klubovima da bismo izborili mjesto u početnoj postavi. To je najbolja potvrda kvalitete ove reprezentacije.</p><p>Vlašić nikad nije imao problem suočiti se s najvećim svjetskim zvijezdama. Mnogim igračima u ogledu s velikanima nogometa odsjeku se noge, no za razliku od njih, kod Nikole proradi želja za dokazivanjem.</p><p>- Uvijek sam volio igrati protiv kvalitetnijih protivnika, a ne pobjeđivati nekoga 4-0 ili 5-0. Imam stvarno veliki respekt prema zvijezdama poput Griezmanna, <strong>Mbappéa</strong>...., ali oduvijek sam imao visoko samopouzdanje i mišljenje o sebi, i nemam problem nadigravati se s bilo kim, pa tako ni s njima. Mislim da sam dokazao da mogu igrati na najvišem nivou i da to nije samo prazna priča.</p><p>Za mjesec dana je novo okupljanje i novi izazovi, prije svih gostovanje u Švedskoj, na kome se može osigurati cilj, a to je ostanak u elitnoj skupini Lige nacija.</p><p>- Imamo mjesec dana za pripremu, treba se odmoriti i osvježiti, treba odigrati dobro za svoje klubove, a onda ćemo razmišljati o Šveđanima. Gore će biti najvažnije ne izgubiti, ali mi ćemo ići po pobjedu i onda čekati Portugal na Poljudu. Nadali smo se svi spektaklu kakav je bio protiv Mađarske, ali s obzirom kako se razvije situacija s koronom...</p><p>Bilo je publike i sada na Maksimiru.</p><p>- Svaka im čast, ali nije to to. Čak i kad je pun, na Maksimiru se to ne osjeća, tribine su daleko, stadion je otvoren, bez krova, pa ni ne može biti tako dobra atmosfera kao na Poljudu.</p><p>Do novog okupljanja valja odraditi i "domaću zadaću" u ruskom prvenstvu.</p><p>- Nakon deset kola tu smo, pri vrhu, Zenit je dva boda ispred, ali ove godine smo uložili puno u pojačanja i jako sam optimističan za nastavak sezone. Koliko? Pred sebe sam uvijek postavljao najviše ciljeve, pa tako i kad je u pitanju klub...</p><p>Za kraj smo upitali Vlašića što im je na rastanku kazao izbornik Dalić.</p><p>- Ništa posebno, da ostanemo zdravi i da se vidimo za mjesec dana...</p>