Vlašić nakon gola za prolazak: Luka je vratio vrijeme unatrag. Gol glavom? Nisam ih zabijao...

Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Ganu 2-1 u trećem kolu i tako s drugog mjesta prošla u nokaut-fazu Mundijala. Ključni igrač bio je Nikola Vlašić, koji je postigao pogodak za slavlje "vatrenih".

Danas vam je asistirao Luka Modrić. Koliko vam to znači?

- Luka je šampion i nevjerojatan igrač. Nema riječi kojima bih ga opisao. Iznimna mi je čast, kao i svima u reprezentaciji, što ga imamo u momčadi.

Koliki utjecaj na utakmice poput ove ima Luka Modrić? Što kažete na asistenciju koju vam je dao?

- Bio je nevjerojatan danas, kao da je vratio vrijeme deset godina unatrag. Ovo je bila jedna od njegovih najboljih utakmica u dresu Hrvatske. Što se gola tiče, moj je zadatak bio napraviti blok na igraču, no kada je lopta već stigla do mene, pucao sam. Nije to bila uigrana akcija, ali dobro je ispalo i pobijedili smo.

SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ne zabijate često glavom?

- Ne znam jesam li zabio možda u Hajduku ili neki pogodak za U-21 reprezentaciju. Ovo mi je drugi ili treći gol glavom u karijeri.

Počeli ste utakmicu, a izbornik je danas napravio samo tri zamjene. Čini se da svatko tko igra daje sve od sebe?

- Svi dobro treniraju i čekaju priliku. U prvoj sam utakmici ušao i odigrao 12 minuta. Drugu nisam igrao, ali uvijek vjeruješ, dobro treniraš i čekaš priliku. Sretan sam što mi je izbornik dao priliku u ovako velikoj utakmici.

Odigrao si dobru utakmicu, postao neočekivani junak i odveo Hrvatsku u drugi krug. Koliko ti to znači?

- Znači mi jako puno. Kontrolirali smo utakmicu sve do tih desetak minuta kada smo primili pogodak. Tada se uvukla nervoza, ali izvukli smo se. Nadam se da možemo ostati što dulje na ovom turniru.

Jeste li pratili utakmicu Engleske i Paname?

- Nisam to uopće gledao.

Ovo je prvi put da je Hrvatska prošla dalje na Svjetskom prvenstvu nakon što je izgubila prvu utakmicu u skupini. Govori li to o koheziji u reprezentaciji?

- Protiv Engleske dobro smo igrali u prvom dijelu, u drugom ne toliko dobro i izgubili smo. Znali smo da nas pobjede vode dalje, vjerovali smo i danas možemo slaviti jer smo pokazali karakter. Kao što ste rekli, ovo je prvi put da nakon poraza u prvoj utakmici prolazimo dalje.

SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Vraćate se u Toronto, gdje sve poznajete. Hoće li vam zbog toga biti lakše?

- Bit će lakše. Ondje ima mnogo naših navijača, stadion je jako lijep i poznajemo okruženje. Ovaj će put biti lakše.

Kolika je razlika između ovog velikog natjecanja i prvenstva u Kataru? Stvaraju li vam putovanja probleme?

- U Kataru je sve bilo jednostavno. Na stadion smo dolazili autobusom, putovanje je trajalo 20 minuta, odmah se vratiš u hotel i večeraš. Ovdje sve traje dulje, ali mi smo profesionalci. Ne mogu reći da to utječe na izvedbu. Dosadnije je, ali i to je u redu - zaključio je Vlašić.