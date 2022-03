Vlašić spreman otići iz West Hama, Oršić će biti desni bek?

Zamislte da sad igramo doigravanje i drhtimo hoćemo li se plasirati na SP, govorio je Zlatko Dalić zavaljen u fotelju u Dohi u mirnom i bezbrižnom čavrljanju s novinarima.

Doista, dok Portugalci, Talijani, Šveđani, Poljaci, Turci... proživljavaju dramu, on je "vatrene" poveo na - teambuilding. Sam ga je tako nazvao. Pa kad je već tako, onda je posve primjereno da se, uz treninge i uigravanje nove (pričuvne?) formacije 3-5-2, igrači i zabave uz, recimo, padel. Ivan Perišić & Andrej Kramarić vs. Mateo Kovačić & Luka Modrić. I pobjeda svestranog Perije, koji rastura i u tenisu, odbojci, košarci...

I dok će se "vatreni" i danas (16 sati, Nova TV) u ogledu s Bugarskom uigravati za Ligu nacija i SP, večeras ćemo doznati većinu preostalih suparnika u ždrijebu. Jer završit će kvalifikacije u Europi, Africi i Sjevernoj Americi.

Dalić je otkrio sastav koji će suprotstaviti Bugarima, jedino je zagonetnim ostavio desnog beka. Počet će, dakle: Ivušić - Ćaleta-Car, Vida, Škorić - ?, Majer, Moro, Pašalić, Barišić - Livaja, Vlašić. Možda baš Mislav Oršić bude to iznenađenje na desnom beku, jer u napadu je prednost dobio Nikola Vlašić. Za kojeg je izbornik rekao:

- Jako se trudi, baš dobro radi, no u West Hamu igra malo jer igraju drugačijim sustavom. Spreman je i tražiti odlazak na posudbu kako bi imao minutažu do SP-a.

Dan prije utakmice s Bugarima Dalić je naglasio:

- Svi su oni reprezentativci, ne postoji druga momčad. Na proljeće 2018. šest je igrača tražilo da ranije odu kući s turneje u Americi, sad to nije tražio nitko. Imamo kult reprezentacije, svima je čast i ponos biti ovdje, reprezentacija im je svetinja, Sosa je došao ozlijeđen, Brekalo do zadnjeg časa htio doći... To je važnije od svega.

Mario Pašalić je dodao:

- Dobro smo igrali protiv Slovenije, potvrdili da imamo širinu i kvalitetu. Dugo u klubu igram s tri braniča i nije mi problem. Ja sam univerzalac, silom prilika jednu sam utakmicu odigrao i u vrhu napada i nije bilo loše, brzo sam zabio gol, ali za ozbiljniji sud treba kontinuitet utakmica na toj poziciji. Primarna pozicija mi je u veznom redu, kao osmica ili polušpica, tu dajem najbolje od sebe, ulazim iz drugog plana, često sam u šansi. A svaka je utakmica dokazivanje.

Uživa i u igrama Hajduka:

- Drago mi je što se, nakon pustih godina tuge, napokon promijenila slika. Hajduk je u finalu Kupa i bori se za naslov prvaka nakon mnogo godina, što me jako veseli. Nadam se da će zadnje kolo odlučivati o naslovu. Ne, na taj derbi s Dinamom neću moći, ali na finale Kupa ću doći. 

