Vlašićev učenik oduševljava u Lokomotivi: 'Prike navijaju da zabijem, ali da Hajduk pobijedi'

Godinama radim s Joškom Vlašićem. Kažu da sam najspremniji u ligi? Hvala na komplimentu, kaže Ivan Katić, bivši kadet Hajduka, a danas projekt Lokomotive

Prije šest mjeseci pisali smo o mladom talentiranom nogometašu Dugopolja Ivanu Katiću, koji je potpisao ugovor s Lokomotivom i zakoračio u prvoligaški nogomet. Ne bi to bio sam po sebi posebno zanimljiv potpis da Katić nije bivši kadet Hajduka i da godinama nije individualno radio s Joškom Vlašićem, koji je u njemu prepoznao talent i upornost.

Đalović dobio otkaz u Mariboru. Iz kluba otkrili detalje tučnjave
Đalović napušta klupu nakon tri pobjede, ali zbog sukoba na treningu odlazi s cijelim stožerom. Tko će preuzeti? Igor Duljaj je u igri
KVIZ Koliko znate o Gvardiolu?
Hrvatski nogometni reprezentativac i branič Manchester Cityja Joško Gvardiol hit je svjetskog nogometa. Zabavite se s nama i riješite deset pitanja o njegovoj karijeri i životu
Dan kad je nestala Jugoslavija: Na Poljudu je gorjela zastava...
Na Poljudu su te srijede 26. rujna 1990. godine navijači ustali protiv velikosrpske politike, a zapaljena jugoslavenska zastava označila je početak rađanja samostalne Hrvatske

