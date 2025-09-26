Vlašićev učenik oduševljava u Lokomotivi: 'Prike navijaju da zabijem, ali da Hajduk pobijedi'

Prije šest mjeseci pisali smo o mladom talentiranom nogometašu Dugopolja Ivanu Katiću, koji je potpisao ugovor s Lokomotivom i zakoračio u prvoligaški nogomet. Ne bi to bio sam po sebi posebno zanimljiv potpis da Katić nije bivši kadet Hajduka i da godinama nije individualno radio s Joškom Vlašićem, koji je u njemu prepoznao talent i upornost.

