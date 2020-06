Vlasnici klubova predložili 72 utakmice, čeka se na igrače...

<p>Vlasnici američkih profesionalnih bejzbolskih <strong>MLB </strong>klubova predložili su igračima da ova sezona započne 14. srpnja te da ligaški dio traje do 27. rujna, a svaka bi momčad u tom razdoblju odigrala po 72 utakmice. </p><p>U prijedlogu stoji i kako će igračima u slučaju odigravanja ovakve sezone biti isplaćeno po 83 posto ugovorenih svota.</p><p>Igračima je dan rok do nejdelje kako bi odgovorili na ovaj prijedlog.</p><p>Ranije ovoga tjedna vlasnici su iznijeli prijedlog o sezoni sa 76 utakmica za koje bi igrači dobili po 75 posto ugovorenih iznosa, ali igači su taj prijedlog odbili te iznijeli svoj prijedlog prema kojemu bi svaka momčad odigrala po 89 utakmica u sezoni, a njima bi bili isplaćeni puni iznosi iz ugovora. Taj prijedlog su, pak, odbili vlasnici.</p><p>Prema prvotnom rasporedu, MLB sezona je trebala započeti krajem ožujka te je svaka momčad trebala odigrati po 162 utakmice. No, nakon izbijanja pandemije koronavirusa početak sezone je odgođen do daljnjega.</p><p>Povjerenik MLB-a Rob Manfred prije dva je dana izrazio uvjerenje kako će se ove godine MLB "igrati 100 posto".</p>