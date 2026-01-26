Vlasnik Oktagona obrušio se na FNC, stigao mu brzi odgovor: 'Nismo u ratu, ima podmetanja'

Ostalo je tek nešto manje od dva tjedna do velikog eventa Fight Nation Championshipa, koji će se po prvi put održati izvan regije. Hrvatska organizacija otisnula se u München, gdje će se 7. veljače u SAP Gardenu održati prvi ovogodišnji event.

Prodaja ulaznica ide više nego dobro, što se može vidjeti iz javno dostupnih podataka putem službenog prodavača. Sve upućuje na to da će ovo biti nova stepenica prema širenju FNC-a na europsko tržište, posebno na njemačko govorno područje koje ima i snažnu dijasporu.

Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 24, borba Francisco Barrio - Vaso Bakočević | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

No, nekima se to očito ne sviđa. U objavi koja je zapalila borilačku zajednicu, šef Oktagona Ondřej Novotný otvoreno je progovorio o tenzijama s FNC-om. Otišao je toliko daleko da je čak spomenuo i to da se nalaze u "ratu". Iako je u nastavku izlaganja govorio kako nema ništa protiv konkurencije na tržištu, prava je istina da je Oktagon do sada bio bez ozbiljne konkurencije, pa se s njom sada prvi put i suočava.

Godinama su suvereno vladali njemačkom MMA scenom, a potom su se pokušali proširiti na poljsko tržište, jedno od najrazvijenijih u Europi. KSW, koji ondje godinama drži status organizacije broj jedan, nikada se nije povukao. Uostalom, konkurencija je uvijek zdrava.

Na prozivke jednog od vlasnika Oktagona odgovorio je i prvi čovjek FNC-a Dražen Forgač. Odgovarajući na pitanja navijača, mnoge je zanimalo što ima reći na Novotnýjeve izjave. Forgač se nije želio spuštati na takvu razinu rasprave, već je poručio kako “ni s kim nije u ratu” te da je FNC dosad, gdje god je dolazio, nailazio na podvale. Dodao je kako ih to nikada nije zaustavilo, pa zasigurno neće ni u Münchenu.

Oktagonu dodatni problem predstavlja činjenica da će FNC 27 u Münchenu predvoditi njihov bivši prvak Hatef Moeil, koji će ukrstiti rukavice s Ivanom Vitasovićem. Ipak, Nijemac iranskog podrijetla sam je naglasio kako je u hrvatsku organizaciju prešao zbog boljih uvjeta. Slična situacija gotovo se dogodila i s internetskom senzacijom te neporaženim MMA borcem Frédéricom "The Neanderthal" Vosgröneom. I on je imao sukobe s Oktagonom i činilo se da je blizu prelaska u FNC, no na kraju je ostao u češkoj organizaciji.

Forgač je ipak naglasio kako FNC ima jasnu politiku da ne pregovara s borcima koji su pod ugovorom, već isključivo s onima koji im se sami jave ili to učine preko menadžmenta. Upravo se to dogodilo u oba navedena slučaja. Ono što "žulja" oktagon je i to što će FNC osim na platformi Voyo, biti dostupan i na DAZN-u koji je godinama već streaming aplikacija broj jedan u borilačkom svijetu.