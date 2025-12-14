Vlasnik rumunjskog velikana najavio demoliranje Dinama: 'S pojačanjima ćemo ih pregaziti'

Kontroverzni i karizmatični vlasnik rumunjskog prvoligaša FCSB-a George Becali ponovno je u središtu javnosti. Aktualni zastupnik Predstavničkog doma Parlamenta Rumunjske izjavio je kako će njegov klub u sklopu Europske lige u Zagreb doći 'pregaziti' Dinamo. Spomenuo je kako će momčad iz glavnog grada Bukurešta imati bogati zimski prijelazni rok.

- Trebali smo sada osvojiti 12 bodova i definitivno ćemo imati toliko. Zašto ne bismo imali dvije pobjede (protiv Dinama i Fenerbahčea)? Dovodim nove igrače i zgazit ćemo ih. Recimo samo da smo se već plasirali u daljnju fazu.

Foto: Gigi Becali/Instagram

Komentirao je mogul zadnji susret FCSB-a u Europi koji se igrao u četvrtak kada je njegov tim preokrenuo rezultat protiv nizozemskog Feyenoorda (4-3).

- Ništa slično se nikada nije dogodilo u nogometu otkad je svijeta! Našoj momčadi nedostajala su tri ključna igrača. Bilo je 3-1 u 70. minuti za njih ili tako nekako. Okrenuti rezultat, postići tri gola i to posljednji u zadnjoj sekundi. Rijetko se događa nešto ovakvo; zabiti tri gola u 15 minuta protiv ekipe puno vrjednije od vas. Brojke ne lažu, proračun FCSB-a je 15, a Feyenoorda 160 milijuna eura.

Foto: BOGDAN BUDA

FCSB je trenutačno 27. momčad Europske lige i imaju šest bodova. Pobijedili su Go Ahead Eaglese (1-0) i Feyenoord (4-3) te gubili od Young Boysa (1-0), Bologne (2-1), Basela (3-1) i Crvene Zvezde (1-0). Imaju gol razliku 7-11, a u domaćem prvenstvu su nakon 19 kola tek deseti s 25 bodova. Iduće susrete u Europskoj ligi igraju protiv Dinama 22. siječnja i Fenerbahčea tjedan dana kasnije.