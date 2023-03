Vlasnik Šibenika nakon pobjede protiv Dinama: Igračima ćemo dati dvostruku premiju...

Gorica se približila Šibeniku na samo minus četiri u borbi za ostanak. Klubu sa Šubićevca gorjelo je pod petama, a u goste im je stigao aktualni prvak Dinamo. Ne može gore.

No, Šibenčani su priredili jednu od najvećih senzacija ovosezonskog HNL-a. Pred krcatim tribinama srušili su 'modre' 2-1 golovima Matića i Dolčeka. Šubićevac ove sezone ima najmanju posjetu, ali ovaj put je atmosfera bila čarobna. Nevjerojatno važna pobjeda za samopouzdanje, ali i vrijedna tri boda s koja su se odvojili od Gorice na plus sedam.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Novi vlasnik Šibenika Željko Karajica bio je oduševljen nakon pobjede, a svoje igrače je odlučio za dobre igre nagraditi duplom premijom.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Ne ulazim ja u svlačionicu ni kada je dobro, ni kada je loše. Imamo mi u klubu posloženu strukturu. Zna se što radi uprava, a što sportski direktori trener... Istina, dat ćemo igračima dvostruku premiju za ovu pobjedu - rekao je Karajica u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Da im se smiješi novčana nagrada u slučaju senzacionalne pobjede, igrači nisu znali. Možda bi to bio motiv više, no ionako su srušili Dinamo. Sada će dobiti dodatni poticaj za ostanak u ligi.

- Ali, rekli smo im to tek nakon utakmice, prije susreta nisu znali za to. Velika je pobjeda protiv Dinama, ali to su samo tri boda, a sezona ima 36 kola. Mislim da smo tijekom sezone gubili dosta bodova tamo gdje nismo smjeli. Još dosta osciliramo, međutim vjerujem u trenera Čanadija kako će izvući maksimum iz ekipe. Također, vjerujem kako ćemo iduće sezone puno više feštati nego ove.

