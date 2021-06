Nakon što se hrvatska reprezentacija vratila iz Kopenhagena gdje je izgubila od Španjolske i ispala iz osmine finala, otkriveno je da su 'vatreni' sve četiri utakmice odigrali s pogrešnim grbom na dresovima.

Kontaktirali smo vlasnika tvrtke Sitotisak Decolor, Damira Kumeka, koji je iskreno priznao da se dogodila nenamjerna pogreška te da sporni grb nije imao nikakve nacionalističke ili druge konotacije. Vlasnik nam je naglasio da se isključivo bavi grafičkim dizajnom, a ne politikom.

- Moj odgovor je da morate kontaktirati glasnogovornika HNS-a.

- Bila je to nenamjerna greška, isključivo moja, prilikom vektorske obrade grba. Napravio sam omašku. Ja sam grafičar i bavim se grafikom, isključivo time i ničim drugim. Nikakve konotacije na tu temu nema. Napravio sam grešku - rekao nam je vlasnik tvrtke Damir Kumek nakon čega je odgovorio na pitanje planira li nastaviti suradnju s HNS-om:

- To ovisi isključivo na HNS-u, a ne na meni. Sve to morate njih pitati. Nikakva izjava od mene ne postoji, samo od glasnogovornika HNS-a.

I dalje nam bilo jasno kako je moguće da vlasnik tvrtke prilikom obrade nije primijetio da se na grbu nalazi prvo bijelo polje. Malo je zastao i razmislio nakon čega je rekao:

- Objašnjeno je sve od strane HNS-a. Znam da me sada navlačite na neku izjavu ovu ili onu, ali ne. Dogodila mi se greška i to je to. Ja sam grafičar. To je jedino što vam mogu reći.

Iz HNS-a su se oglasili priopćenjem:

"Sav tisak na sportsku opremu hrvatske reprezentacije radi tvrtka Sitotisak Decolor, uključujući zastave zemalja za pojedine utakmice. Nažalost, dogodila se nenamjerna greška u ručnom vektorskom crtanju i potom u tiskanju hrvatske zastavice uoči Europskog prvenstva, koja potom nije primijećena."

"Hrvatski nogometni savez tražit će odgovornost od tvrtke Sitotisak Decolor te interno disciplinirati djelatnike odgovorne za ovaj nenamjeran propust, zbog kojeg se ispričavamo javnosti i hrvatskim navijačima. Dakako, HNS odbija svaku pomisao da bi se radilo o namjernom izvrtanju hrvatskog grba kojeg hrvatske reprezentacije godinama ponosno predstavljaju diljem svijeta."