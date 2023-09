Vlasnika Sarajeva napali su u noćnom klubu. Legendarni igrač Hajduka: Ja sam otišao ranije...

Predsjednika Sarajeva Ismira Mirvića fizički su napali u jednom sarajevskom noćnom klubu, javlja Dnevni avaz. Naveli su i kako je s njima u društvu bio i legendarni nogometaš Hajduka Senijad Ibričić koji je tamo slavio 38. rođendan, no on je sam to brzo opovrgnuo.

- Uopće nisam bio tamo za rođendan, slavio sam ga u Sloveniji - rekao nam je Ibričić, aktualni sportski direktor "bordo-kluba", a onda se dopunio:

- Vjerujte da nisam bio ni u kakvom sukobu. Ranije sam otišao i nema me tu. Koliko sam čuo, nije ništa bilo ozbiljno. Ja zaista nemam ništa s tim.

Neslužbeno, radilo se o sukobu više ljudi koji se preselio i na tramvajsku prugu, a Mirvić nije htio prijaviti napadače jer nije bio ozlijeđen.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

"U 3.30 jutros prijavljeno je narušavanje javnog reda i mira", rekli su u MUP-u Sarajevske županije koji istražuje slučaj.

Senijad Ibričić u mirovini je od 2022. Zadnjih pet godina igrao je za slovenski Domžale, a u Hajduku je bio od 2008. do 2011., osvojio Kup i izborio grupnu fazu Europske lige 2010., što je ostao zadnji nastup "bilih" u skupini nekog europskog natjecanja do danas. Bio je redoviti gost turnira "Četiri kafića" u Splitu.

Bivši bosanskohercegovački reprezentativac počeo je karijeru u Podgrmeču iz Sanskog Mosta, a u Hajduk je stigao iz NK Zagreba i u 92 utakmice zabio 40 golova uz 22 asistencije. Otišao je potom u moskovski Lokomotiv, bio na posudbama u Gaziantepsporu i Kasimpasi, igrao i za Erciyesspor, Vardar, Karsiyaku, Sepahan i Koper.