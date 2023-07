Vlasniku Tottenhama prijeti do 25 godina zatvora! Ide na sud...

Britanski milijarder i vlasnik Tottenhama Joe Lewis (86) optužen je u Sjedinjenim Američkim Državama za trgovanje povlaštenim informacijama.

Foto: SCOTT HEPPELL

Kako prenose američki i britanski mediji, Lewis je optužen po 19 točaka prijevare s vrijednosnim papirima i zavjere zbog čega mu prijeti do 25 godina zatvora.

- Koristio se povlaštenim informacijama koje je davao svojim romantičnim partnerima, prijateljima, svojim osobnim asistentima, privatnim pilotima. To je klasična korporativna korupcija, to je varanje i protuzakonito je - kazao je američki državni odvjetnik za južni okrug New Yorka Damian Williams u video izjavi.

Williams je istaknuo kako je Lewis "zlorabio svoj pristup korporativnim sobama za sastanke" kako bi podijelio povlaštene informacije.

- Ti su ljudi zatim trgovali povlaštenim informacijama i zaradili milijune dolara na burzi - dodao je Williams u videu objavljenom na Twitteru.

Lewisovi odvjetnici poručili su kako će ga "energično' braniti od loše smišljenih optužbi".

Lewis se smatra jednim od najbogatijih Britanaca, s imovinom vrijednom oko šest milijardi dolara.

Njegova holding kompanija ENIC kupila je većinski udio u Tottenhamu 2001. od tadašnjeg vlasnika Alana Sugara, još jednog istaknutog britanskog tajkuna.