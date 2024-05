Vlatka Peras odlazi iz Dinama? Završila je u optužnici, IO će u petak odlučiti o njenoj sudbini

Izvršni odbor Dinama opet će se sastati u petak, ovaj put će glavna tema nove sjednice biti budućnost Vlatke Peras. Nova vlast ne vidi dosadašnju članicu uprave na toj poziciji i sljedećih godina, pa će Dinamovi "izvršnjaci" gledati na koji se način razići s donedavno glavnom operativkom u hrvatskom prvaku. Peras bi vrlo brzo trebala postati bivša, ali sve će biti jasnije u petak.

Pokretanje videa... 00:39 Dinamo novi-stari prvak! Kapetan Ademi za 25. HNL titulu | Video: Hrvoje Tironi /24sata

Veliki problem u cijeloj priči može biti odšteta za aktualnu predsjednicu uprave, ali u Maksimiru su očito pronašli način kako se i to može srediti. Vlatki Peras je dodana u optužnicu za "slučaj Varga", njoj će se i dalje suditi u Osijeku, pa nova Dinamova vlast to vidi kao dobru priliku da se na jeftin način riješe neželjene osobe u upravi kluba.

Zagreb: Vlatka Peras i Zvonimir Boban porazgovarali su ispred stadinona Dinama | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dinamov izvršni odbor mogao bi ponuditi Peras određenu odštetu (u iznosu od nekoliko mjesečnih plaća) za sporazumni raskid, ali sasvim sigurno to neće biti puni iznos do kraja njezinog ugovora s Dinamom. Velimir Zajec sa svojim ljudima sprema veliku čistku preko ljeta, teško je zamisliti da će do početka nove sezone na svojim pozicijama ostati i preostali članovi uprave Danijel Tomačić i Darko Podnar.