Olimpijski slalom nije prošao idealno za hrvatske predstavnice. Leona Popović (24) sa startnim brojem 10 završila je tek 30. u prvoj vožnji u Pekingu (+3,14 za vodećom Njemicom Lenom Dürr) pa u drugom nastupu iskoristila dobar startni broj i popravila plasman, završila je 23.

Mrkopaljka je, podsjetimo, tek u nedjelju otputovala za Kinu nakon što ju je sa starta Igara, gdje je trebala nositi hrvatsku zastavu, pa i nastupiti na veleslalomu u ponedjeljak, izbacio pozitivan test na korona virus.

POGLEDAJTE VIDEO: Dojmovi Lee Jugovac iz Pekinga

- Uvjeti na stazi su bili dosta dobri. Staza je, čini mi se, malo više zalivena vodom, tako da je dosta sličnija Europi. Trening staza je dosta drugačija i tu sam imala samo jedan dan trenirati. Možda se jednostavno nisam dovoljno prilagodila uvjetima i svemu skupa. A i dva dana treninga prije utrke je dosta malo - rekla je Leona i dodala:

- Zadovoljna sam drugom vožnjom, probala sam dati maksimum. U prvoj vožnji nije išlo tako kako sam zamislila, ali drugu sam ipak malo bolje odradila. Na kraju, sveukupno gledano, zadovoljna sam današnjim danom. Mislim da sam dobro iskoristila cijelu situaciju i zadovoljna sam.

Otkrila je i što je radila u čekanju između dvije vožnje. Razlika je bila dosta velika, tri i pol sata zbog velikog broja natjecateljica koje su nastupile (88).

- Išla sam malo u sobu odmoriti, istegnuti se. I meni se često dogodi da imam dosta velike promjene raspoloženja, radim na tome da se mentalno probam što više sabrati. I u tom pogledu sigurno napredujem - zaključila je Popović.

Zrinka Ljutić (18) je sa startnim brojem 36 bolje odradila prvi nastup i zauzela 26. mjesto (+2,86). Korektna je bila i u drugome, završila 25. i skupila nemjerljivo iskustvo nakon 28. mjesta u olimpijskom veleslalomu.

- S ozbirom na to da sam imala veliku grešku na početku staze, prije ravnice, 26. pozicija je super. To je bio ključan dio staze gdje sam trebala pustiti i prenijeti brzinu. Naravno, pokušala sam, ali jednostavno nisam uspjela, nekako sam zakasnila. Treba vremena na početku, prvih nekoliko vratiju, dok ulovim snijeg, a dolje sam probala dati što više gasa. Na kraju je dobro.

Andrea Komšić (25) je, kao i Leona, imala veliki peh na Zimskim olimpijskim igrama. Nju je uoči nastupa u veleslalomu ukočilo u vratu. Stisnula je zube i nastupila u slalomu sa startnim brojem 42. Izletjela je nakon trećeg prolaza.

- Nažalost, nisam uspjela doći do cilja. Volja je bila tu, ali bolovi su, nažalost, prevladali. Povuklo me na početku, na trećem zavoju, počelo me dosta boljeti. Da je obična trening runda, izašla bih i nastavila nakon minutu, ali ovdje toga nema. Probala sam, išlo je do mjesta gdje sam izletjela, tamo se stvarno nisam mogla nositi s bolovima - objasnila je Andrea.

Amerikanka Mikaela Shiffrin, jedna od najboljih slalomašica u povijesti Svjetskog kupa, također je izletjela u prvoj vožnji i nastavila nastup za zaborav u Pekingu jer nije uspjela završiti ni utrku u veleslalomu. Zlatna u toj utrci, Šveđanka Sara Hector, bila je treća nakon prve vožnje, a nije završila drugu.

Sve to otvorilo je šansu vodećoj skijašici Svjetskog kupa, Slovakinji Petri Vlhovoj, koja je bila tek osma nakon prve vožnje (+0,72). Izdržala je nalete svih preostalih skijašica i osvojila prvu olimpijsku medalju!

Lena Dürr na koncu je završila tek četvrta, srebro je uzela Austrijanka Katharina Liensberger (sedma iz prve vožnje), a broncu Švicarka Wendy Holdener s petog mjesta došla je na treće.

Sve rezultate možete pogledati OVDJE.