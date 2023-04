Voda do grla! Poraz u Šibeniku značio bi Čačićev kraj na klupi...

Tri zadnja gostovanja, tri kiksa. Teško da može lošije. U nekim drugim okolnostima trener bi već davno bio na burzi rada, no ovdje je problema sto. Čačić je s bivšom upravom potpisao novi ugovor i otkaz bi značio golemu otpremninu, u nekim krugovima spominje se i do milijun i pol eura, a to je mnogo novca.