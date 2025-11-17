Obavijesti

NA KOGA ĆE 'VATRENI'?

Sve o ždrijebu za SP 2026. Sad je poznata i sudbina Hrvatske!

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 4 min
Osijek: Ivan Perišić zabio treći gol protiv Češke | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nogometni svijet spreman za povijesni ždrijeb nikad opširnijeg SP-a 2026.! Hrvatska čeka sudbinu među 48 reprezentacija. Hoće li "vatreni" izbjeći nogometne divove?

Nogometni svijet s nestrpljenjem iščekuje 5. prosinca, dan kada će u Washingtonu biti održan ždrijeb skupina za Svjetsko prvenstvo 2026. Bit će to povijesni trenutak ne samo zbog novog, proširenog formata s 48 reprezentacija, već i zato što će Hrvatska i njezini navijači tada saznati put koji "Vatrene" čeka u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Podgorica: Policija i navijači uoči početka utakmice Crna Gora - Hrvatska 00:25
Podgorica: Policija i navijači uoči početka utakmice Crna Gora - Hrvatska | Video: 24sata/pixsell

Novi format mijenja sve

Ceremonija ždrijeba održat će se u prestižnoj dvorani John F. Kennedy Center for the Performing Arts u Washingtonu u petak, 5. prosinca 2025., s početkom u 18 sati po hrvatskom vremenu. Ovo prvenstvo, koje se igra od 11. lipnja do 19. srpnja 2026., donosi najveću promjenu u modernoj povijesti turnira.

Po prvi put natjecat će se 48 reprezentacija, koje će biti raspoređene u 12 skupina po četiri momčadi. Sustav natjecanja također je nov: u nokaut-fazu, koja sada kreće od šesnaestine finala, proći će po dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine, uz osam najboljih trećeplasiranih. To znači da će se odigrati čak 104 utakmice, a put do titule svjetskog prvaka zahtijevat će osam odigranih susreta.

Osijek: Luka Modrić iz jedanaesterca za 2:1 protiv Češke
Osijek: Luka Modrić iz jedanaesterca za 2:1 protiv Češke | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Kako funkcioniraju jakosne skupine?

Procedura ždrijeba temelji se na podjeli reprezentacija u četiri jakosne skupine (tzv. "potove") od po 12 momčadi, a ključ za raspored je Fifina ljestvica po završetku koja će biti objavljena po završetku ovotjednih reprezentativnih utakmica u utorak navečer. No velika većina toga već je poznata.

Prva jakosna skupina: Ovdje će se naći tri domaćina, SAD, Meksiko i Kanada, te devet najbolje rangiranih reprezentacija koje su izborile plasman. Domaćini su već unaprijed raspoređeni kako bi utakmice grupne faze igrali na domaćem terenu: Meksiko je u skupini A, Kanada u skupini B, a SAD u skupini D.

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska
Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

Druga, treća i četvrta jakosna skupina: Preostalih 36 kvalificiranih reprezentacija bit će raspoređene u ove tri skupine prema poretku na Fifinoj ljestvici, od najviše rangirane prema najnižoj.

Prilikom izvlačenja primjenjivat će se geografska ograničenja. U istoj skupini ne mogu se naći dvije reprezentacije iz iste konfederacije, s iznimkom Europe. Zbog velikog broja europskih sudionika (16), u jednoj skupini mogu biti najviše dvije reprezentacije s našeg kontinenta.

FILE PHOTO: NFL - Super Bowl LVI
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/ Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Tko su mogući protivnici Hrvatske?

"Vatreni" su pobjedom Njemačke nad Slovačkom 6-0 u zadnjem kolu ostali prvi ispod crte i nisu se uspjeli ugurati među nositelje unatoč pobjedi nad Crnom Gorom. Ostaje još samo teoretska šansa da Lihtenštajn u utorak pobijedi Belgiju, ali to bi bilo ravno svjetskom čudu. Mjesto u drugom potu znači da ne mogu igrati protiv drugih jakih reprezentacija iz istog pota, kao što su, primjerice, Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Japan ili Senegal, ali im istovremeno jamči jednog protivnika iz samog svjetskog vrha ili jednog od tri domaćina, koji imaju povlašten status nositelja.

Biti u drugoj jakosnoj skupini znači da će Hrvatska u skupini dobiti jednog protivnika iz prve, jednog iz treće i jednog iz četvrte jakosne skupine. Otvara se širok spektar mogućih protivnika. Napomena: radi se o projekciji jer neke reprezentacije tek trebaju matematički potvrditi plasman.

Iz prve jakosne skupine: Protivnik bi mogao biti jedan od nogometnih divova poput Brazila, Argentine, Francuske, Španjolske, Engleske ili Portugala. Takav ždrijeb donio bi pravi spektakl, ali i iznimno težak zadatak. S druge strane, povoljnijom opcijom smatra se izvlačenje jednog od domaćina, SAD-a, Meksika ili Kanade koji, unatoč prednosti domaćeg terena, kvalitetom zaostaju za europskim i južnoameričkim velesilama.

  • nositelji: Meksiko, SAD, Kanada, Španjolska, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska, Belgija, Njemačka
POBJEDA U PODGORICI Crna Gora - Hrvatska 2-3: Veliki preokret za kraj najuspješnijih kvalifikacija! Vlašić sjajno zabio
Crna Gora - Hrvatska 2-3: Veliki preokret za kraj najuspješnijih kvalifikacija! Vlašić sjajno zabio

Iz treće i četvrte jakosne skupine: Ovdje se nalaze reprezentacije koje su na papiru slabije, ali često znaju biti neugodna iznenađenja. U trećem potu se očekuju momčadi poput Australije, Egipta, Alžira i Paragvaja uz opasnu Norvešku kao dark horse turnira, dok su u četvrtom potencijalni protivnici Gana, Saudijska Arabija i Novi Zeland, kao i egzotika poput Zelenortskih Otoka, Katara ili, moguće, Haitija.

  • 2. jakosna skupina: Hrvatska, Maroko, Italija (playoff), Kolumbija, Urugvaj, Švicarska, Japan, Senegal, Danska, Iran, Južna Koreja, Austrija
  • 3. jakosna skupina: Ekvador, Australija, Turska (playoff), Ukrajina (playoff), Norveška, Panama, Poljska (playoff), Egipat, Alžir, Paragvaj, Tunis, Obala Bjelokosti
  • 4. jakosna skupina: Katar, Uzbekistan, DR Kongo (playoff), Saudijska Arabija, Irak (playoff), Južnoafrička Republika, Jordan, Zelenortski Otoci, Jamajka, Gana, Haiti, Novi Zeland

Poseban status za momčadi iz doigravanja

Jedna od zanimljivosti ždrijeba jest činjenica da u trenutku njegovog održavanja 5. prosinca neće biti poznati svi sudionici prvenstva. Preostalih šest mjesta popunit će se tek u ožujku kroz doigravanje.

Europsko doigravanje: Četiri mjesta rezervirana su za pobjednike europskog doigravanja u kojem će sudjelovati 12 drugoplasiranih momčadi iz kvalifikacijskih skupina te četiri najbolje reprezentacije iz Lige nacija koje se nisu izravno kvalificirale.

Međukonfederacijsko doigravanje: Posljednja dva putnika bit će poznata nakon turnira na kojem će sudjelovati šest momčadi iz pet različitih konfederacija (dvije iz Concacafa te po jedna iz Azije, Afrike, Južne Amerike i Oceanije).

Hrvatska i njezini navijači s velikim će zanimanjem pratiti rasplet posljednjih utakmica kvalifikacija, a zatim i samu ceremoniju u Washingtonu. Put do svjetske slave na najvećoj nogometnoj smotri u povijesti i treće medalje na mundijalima u nizu bit će izazovniji no ikad.

