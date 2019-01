Vodio, pa izgubio u fotofinišu: Anderson bolji od 'doktora Ive'

Klasičnih 6-7,7-6,6-7 za veliku pobjedu Kevina Andersona. Ivo Karlović dobro je namučio šestog na svijetu i nakon duga dva sata i 47 minuta lavovske borbe izgubio od favoriziranog protivnika.

Prvi je set otišao na stranu Južnoafrikanca koji je iskoristio tri Ivine pogreške u tie-breaku i zasluženo poveo u finalu. Ali znao je doktor da mora čekati svoju priliku te je isto i učinio.

U drugom je setu strpljivo branio svoj servis, a u devetom gemu drugog seta obranio je praktički tri meč lopte. Gubio je 40:0 na svom servisu, ali s pet vezanih poena stavio je momentum na svoju stranu. Opet se igrala trinaesta igra, a Anderson je kod 1-0 za Karlovića napravio dvostruku grešku za Ivin mini break.

Sve se dobro nastavilo jer je i za 5-1 pogriješio Anderson pa je 'Div sa Šalate' u tie breaku pobijedio 7-2. U drugom setu 'doktor' je imao 100% uspješnosti na prvom servisu sa osvojenih 26 od 26 poena.

U odlučujućem je setu 'doktor' bio hladan kao Sljeme i držao svoj servis sve do posljednjeg servis gema u meču. Anderson je tada dva puta odlično reternirao i otišao na 40:15 i dvije break-meč lopte. Zatim je Ivo ispalio dva asa i još jednom spasio meč. Dva druga servisa odvela su ga u odlučujući 39. gem.

Anderson je poveo 1-0 odličnom forhend paralelom. Ivo odgovara odličnim as servisom, a na 2-1 odlazi uz puno sreće jer Andersonov lob odlazi u aut. Zatim igra živaca - netko je uzviknuo aut na 'doktorov' slice, a Kevin Anderson je ispalio loptu u aut. Glavni sudac dao je mini-break Karloviću, a Južnoafrikanac je s njim krenuo u žustru raspravu, no to mu nije pomoglo.

I treći put promašio je Anderson prvi servis u tie breaku, ali odličnim reternom Ivinog slicea šesti igrač svijeta potvrdio je svoj servis. Odgovorio je Ivo odličnim servisom, ali i udarcem turnira za 5-2, Anderson nije znao što ga je snašlo. Opet je Kevin promašio prvi, ali pogodio drugi servis i došao na 5-3.

Ali tada je uslijedio šok. Anderson je odličnim prvim servisom došao na 5-4, ali i na 5-5 nakon što je oduzeo mini-break prednosti na Karlovićevom drugom servisu. Još jedan drugi servis i Ivo je prosuo veliku prednost, pokazao je Anderson zašto je šesti na svijetu.

Treću meč loptu Južnoafrikanac je zakucao za vrijednu pobjedu u finalu Punea.