Voditelj HRT-a nabrojao strijelce i rezultate svih utakmica SP-a 06.: Znam dosta tih podataka

Moram priznati na ovom videu nisam pogodio sve točne strijelce, u brzini mi se dogodio i poneki promašaj ha ha ha. Oduvijek sam bio veliki fan svjetskih prvenstava, puno su mi draža nego europska tako da se oko njih i puno bolje sjećam događaja, započeo je za 24sata novinar HRT-a i voditelj emisije 'Qatara' Ivan Dorian Molnar o videu na kojem nabraja sve rezultate i strijelce sa Svjetskog prvenstva u Njemačkoj 2006. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Molnar i SP 2006.

Često ćemo ga gledati ovih mjesec dana do kraja svjetskog prvenstva u Kataru, a bit će to još jedno koje će Ivan vrijedno upamtiti. A ljubav prema tome krenula je još u dječačkim danima kad je shvatio da želi postati sportski novinar.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Vjerojatno bih znao ako ne sve, onda bar gotovo sve strijelce i sa SP-a u Rusiji. Sve je to puno drugačije kad uđete u ovaj posao pa se onda dodatno time bavite. Otkad to sve pamtim? Otkad sam ušao u te neke godine kad sam počeo ozbiljnije pratiti svjetska prvenstva, rekao bih da znam dosta takvih podataka od 1998. pa do danas - rekao nam je Dorian pa zaključio:

- Kako je uopće došlo do snimanja videa? Kolege Marko Šapit i Viki Ivanović redovito snimaju takve i slične zezancije za društvene mreže HRT-a pa su me pitali imam li i ja kakav takav izazov. I evo ga.

Najčitaniji članci