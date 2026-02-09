Pogledajte u kakvom izdanju je Jeličić vodio emisiju. Javila se i kolegica Valentina Miletić

Završilo je 21. kolo HNL-a, a u studiju i emisiji MAXSporta analizirao ga je nekadašnji nogometni as Joško Jeličić. Komentirao je zbivanja na terenima u ovome kolu te situacije u klubovima s igračima poput Marka Livaje, kao i prodaju Adriana Jagušića u Panathinaikos. Sve komentare i emisiju u trajanju od sat 40 minuta odradio je s nogom u gipsu.

MAXSport je u objavu napisao sljedeće.

- Ovaj post je posvećen vojniku MAXSport televizije! S gipsom na nozi odraditi emisiju od 1h i 40min!

U komentar objave oglasila se njegova kolegica Valentina Miletić koja je bila uživo na utakmici Rijeke i Dinama.

- Nema me jednu nedjelju i odmah problemi!

Joško Jeličić je stručni komentator na spomenutoj televiziji i znalac za sva aktualna zbivanja u HNL-u. I sam je igrao u HNL-u nekoliko sezona, a u karijeri je nastupao za Hajduk, Dinamo, Sevillu, Pohang Steelerse i NK Zagreb. Za Hrvatsku je zaigrao jednom i to na prijateljskoj utakmici s Australijom 1992. godine.