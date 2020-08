'Volim Vardar, ali ostajem još u Kielceu, a Slovačka i Mađarska će pokazati na koga računamo'

Igor Karačić sprema se za novu sezonu: Bit će sigurno čudno iduće natjecateljsko razdoblje. Prema nekim izračunima igrat će se 100 utakmica u sezoni koja slijedi, gledajući sva natjecanja, a tko to izdrži...

<p>Nogometaši su još uvijek u završavanju svojih sezona, iščekivanju novih, a rukometaši su sezone odavno zaključili, a ostala je tek ona tekuća Lige prvaka, a njena je završnica prebačena na praktički novogodišnji termin u Kölnu i velebnoj Lanxess areni. Ondje neće biti aktualnog europskog prvaka - <strong>Vardara </strong>- makedonskog rukometnog diva koji je krajem sezone bio na koljenima, praktički pred gašenjem, a sada stvara momčad kojom opet želi u skoroj budućnosti napasti Final 4 Lige prvaka. Među glavnim adutima za stvaranje takve momčadi navodio se i hrvatski playmaker <strong>Igor Karačić (31)</strong>, koji je i jedan od najzaslužnijih što je zlatna ruka uopće završila u Skopju. Ipak, Igor kaže - ostajem u Kielceu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Doček Mostaraca nakon srebra na EP-u</strong></p><p>- Nije tajna da volim i <strong>Vardar </strong>i <strong>Makedoniju</strong>. Nije stigla konkretna ponuda od kluba, ali je bilo nekih okolnih razgovora. Naravno da mi to prija, Vardar je ipak velik klub i još uvijek europski prvak, ali imam još dvije godine ugovora s Kielcem koji mi ipak nudi bolje uvjete, tako da svakako ne mogu u ovome trenutku pomišljati na to da se vratim u Skopje, niti imam potrebu razmišljati trenutno o tako nečemu - rekao nam je budući makedonski zet.</p><p>Prema njegovim riječima, odlazak glavnog sponzora Vivea, a potom i PGE Capitala, nije pretjerano pogodio poljski klub. Osim toga, <strong>Bertus Servas</strong> je otvoreno govorio i gradskim čelnicima o problemima kluba pa je uz pomoć navijača prikupio čak 100.000 eura pomoći poljskom prvaku.</p><p>- Ne postoje nikakvi potresi u klubu, situacija je dobra. Bertus Servas dobro vodi klub i neće biti nikakvih velikih problema niti odlazaka kako se pričalo po medijima. Pokrit će se sve koliko je potrebno, ali naravno sve će ovisiti i koliko će u ovoj cijeloj situaciji sve koštati. Bude li se igralo bez gledatelja, bude li se u isto vrijeme igralo puno natjecanja... Sve se može promijeniti u samo jednome trenu - govori nam Mostarac. </p><p>Kako i kada će započeti nacionalne sezone još je na 'tankim nogama', no svi se nadaju nastavku u što normalnijem tonu. Da je sve bilo u redu, sada bi završile Olimpijske igre, vidjeli bismo kako igraju 'kauboji', a ovako je sve stalo, samo traju pripreme u nadi povratka rukometa. </p><p>- Koliko mi nedostaju natjecanja ne treba niti spominjati. Ali jasno nam je kakva je situacija. Rukomet je ipak jedan od najosjetljivijih sportova u svemu ovome jer je prepun kontakta, organizira se u zatvorenom prostoru i sve ostalo, ali nadamo se da će se naći načina da se igraju lige kako je najavljeno - kaže nam Karačić i dodaje: </p><p>- Strašno mi nedostaje reprezentacija. Jedva čekam da se svi vidimo. Sada je trebao završiti jedan ciklus, trebali smo se pokazati, igrati. Bit će ovo velika rupa od posljednjeg do idućeg okupljanja reprezentacije. Bit će sigurno čudno iduće natjecateljsko razdoblje, i za reprezentaciju i za klubove, prema nekim izračunima igrat će se 100 utakmica u sezoni koja slijedi, gledajući sva natjecanja, a tko to izdrži... Nešto će se u tome kalendaru morati mijenjati.</p><p>Hrvatsku reprezentaciju prije odgođenih Olimpijskih igara u Tokiju i SP-a u Egiptu čeka i <strong>EHF EURO Kup </strong>- natjecanje u kojem će sudjelovati hrvatska muška rukometna reprezentacija zajedno s Mađarskom, Slovačkom i Španjolskom. Sve te reprezentacije, naime, imaju osiguran izravni plasman na sljedeću europsku smotru, pa im EHF EURO Kup služi kao dobra provjera forme, ali i za i uigravanje, odnosno za popunu termina kad ostale zemlje imaju kvalifikacije. Hrvatska će započeti natjecanje u gostima protiv <strong>Slovačke </strong>i to, 04. studenog u Bratislavi. Tri dana poslije, Hrvatska je domaćin <strong>Mađarskoj</strong>. Naše sjeverne susjede ugostit ćemo u dvorani Gradski vrt u Osijeku 7. studenog.</p><p>- To će biti odlična prilika da vidimo koliko smo uigrani i da izbornik Červar vidi na koga može računati jer će na SP-u biti jako naporno zbog velikog broja reprezentacija, a onda slijede i Olimpijske igre - smatra Karačić koji se osjeća spremnim za natjecanje. </p><p>- Što se zdravlja tiče, sve je u redu. To je trenutno i najvažnije. U klubu se na dnevnoj bazi međusobno konzultiramo da budemo sigurni da je sve u redu i hoće li se sve moći odigravati zbog ove situacije. Najbitnije je ipak misliti na zdravlje i igrača i osoblja klubova i navijača i svih oko nas jer će rukometa biti i nakon što prođe korona virus - zaključio je Karačić.</p>