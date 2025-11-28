Vozi kamion, zabija eurogolove i odbio je Dinamo. Otkrio zašto

Svi u HNL-u pričaju o njemu. Adriano Jagušić, mladi ofenzivac Slaven Belupa, prometnuo se u jednu od najvećih priča domaće lige. S deset sudjelovanja kod golova u polusezoni, spektakularnim udarcima iz daljine i pozivom u A reprezentaciju, Jagušić živi svoj san. U razgovoru za Sportklub otkrio je zašto je ljetos rekao "ne" Dinamu, kako je reagirao na Dalićev poziv te zašto u džepu ima vozačku dozvolu za kamion. Ako Adriano zabije gol, velika je vjerojatnost da će se vrtjeti na televizijskim špicama. Ne zna zabiti običan gol, lopte mu paraju mreže s 20, 30, pa čak i s centra, kao što je to bio slučaj protiv Vukovara.

- To se dogodi u trenutku. Protiv Lokomotive sam se izdvajao na udarac, imao sam prostora pucati. Gol se ne može zabiti ako ne pucaš. Isto je sad golman pogriješio, nisam ni razmišljao odmah. Vidio sam da je daleko od gola, idem probati i eto, ulazi. Hvala Bogu, treba samo tako nastaviti - objasnio je Jagušić svoju filozofiju.

Njegova ljevica postala je strah i trepet za golmane u ligi, a tajna nije samo u talentu.

- Nema tajne, jednostavno prije dok sam bio u juniorima, a i sad, ostanem sat vremena pucati. Iz daljine pucam slobodnjake, tako da sve ima svoj cilj. Isto kao sprinteri, oni rade na sebi da budu najbrži. Takvi udarci dolaze radom - kaže skromni veznjak koji priznaje da mu je desna noga "loša", ali radi na tome da bude bolja.

Šok zbog Dalićeva poziva

Dobre igre nisu promakle ni izborniku Zlatku Daliću. Jagušić je dobio pretpoziv za A vrstu, što ga je potpuno zateklo.

- Saznao sam prvo ujutro, javio mi je direktor. Prvo sam mislio da je U-21. I onda sam krajičkom oka vidio dolje potpis izbornika Zlatka Dalića. Nisam mogao vjerovati, tu se odmah zvalo. Mama, tata, cura, sve je bilo na liniji. Čudno je vidjeti svoje ime tamo uz sve druge - prisjetio se emotivnog trenutka.

Iako je Svjetsko prvenstvo san, Jagušić ostaje čvrsto na zemlji.

- Nadam se, ali ima još skoro više od pola godine do toga i ne gledam iskreno u neku daleku budućnost. Naravno, nadam se pozivu i na meni je da radim, da igram, da zabijam.

'Mogao sam u Dinamo, ali nisam htio'

Možda najzanimljiviji dio njegove priče vezan je uz ljetni prijelazni rok. Dinamo je zvao, ponuda je bila na stolu, ali Jagušić je odlučio ostati u Koprivnici. Potez je to koji se rijetko viđa kod mladih igrača u HNL-u.

- Mogao sam otići, ali nisam htio. Više me vukao Slaven jer znam kako su se neki zeznuli kad su otišli. Ima ih milijun. Razmislio sam, pričao sa svojima i s menadžerom te mislim da je najbolje bilo ostati ovdje - otkrio je Jagušić i dodao:

- Dinamo te zove sad, odjedanput te hoće baš jako. Ali i oni su isto nagomilali osam igrača na mojoj poziciji. Možda bih se izborio, ali možda i ne bih. Samo sam rekao da bih htio ostati tu, da skupljam minute i iskustvo.

Iako se spominje interes klubova iz Rusije i Njemačke, Jagušiću se nigdje ne žuri. Ugovor sa Slavenom, koji mu je trenutačno dom, traje do ljeta 2028., a on je fokusiran isključivo na teren.

- Što ako se Dinamo opet javi ove zime? Bilo bi puno razmišljanja. Ovisilo bi dosta o drugim ponudama, ali nastojim se ne zamarati time. Klub i menadžer se time bave. Ja samo igram, treniram i radim na sebi. Slaven mi je trenutačno dom. Tu igram, domaći ljudi me vole, svi me vole i uživam dok sam tu, uopće ne razmišljam o odlasku - jasan je mladi nogometaš.

Vozač kamiona koji sanja Real Madrid

Izvan terena, Adriano je tipičan dečko sa sela. Dolazi iz Kloštra Vojakovačkog kraj Križevaca, a miran život mu odgovara.

- Puno su mi pomogli roditelji koji su isto tako skromni. Tako su me odgojili, tako i ja idem njihovim stopama. To je glavni faktor, što sam sa sela. Mir, tišina, možeš otići u šumu prošetati, imaš privatni život - kaže Jagušić.

Zanimljiv detalj iz njegove biografije je i srednjoškolsko obrazovanje. Naime, Jagušić je po struci vozač motornog vozila.

- Htio sam tu školu što brže završiti. Svidjela mi se jer je bila besplatna vozačka, sve besplatno, trogodišnja škola. To mi je malo smetalo, ali na kraju sam jedva čekao da završi. Imali smo sve povezano sa školom, kad se vozio kamion, polagao si na kamionu - kroz smijeh prepričava.

Iako vozi kamion u teoriji, u praksi na terenu vozi Slaven prema gornjem domu ljestvice. San mu je jednog dana zaigrati u Španjolskoj, a srce kuca za "kraljevski klub".

- Više sam za Real. Od igrača, uzor mi je bio Adriano po kojem sam dobio ime, ali sad su mi tu Palmer i Dybala. Dybala je taj romantičarski tip igrača koji volim.

'Protiv Selahija sam mrzio igrati'

Kad bi mogao izdvojiti jednog igrača protiv kojeg mu nije drago igrati, to bi bio...

- Protiv Selahija sam mrzio igrati. Stalno ti je tu i diše ti za vratom, ne da ti prostora. Mišić također.

Od hobija ističe padel.

- U zadnje vrijeme često odem, solidan sam, haha. Imam kući dva psa pa prošetam s njima, imam i curu pa i s njom budem… Jednom tjedno odem kod svojih, oni su ostali u našem selu.

Dok čeka pravu ponudu iz inozemstva, po mogućnosti iz La Lige, Jagušić nastavlja rešetati mreže u HNL-u, dokazujući da se i težim putem, ostankom u manjem klubu, može doći do reprezentativnog pretpoziva, a izgledno i poziva u idućoj akciji.