Vozinha, Messi, Mbappé i Haaland predvode momčad Mundijala po izboru navijača

Međunarodna nogometna federacija (Fifa) objavila je "Dream Team" nedavnog Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi u izboru navijača. "Fifa Dream XI" je sastavljen u formaciji 4-3-3, a u ekipi se nalaze igrači iz šest reprezentacija. Po tri Španjolca i Francuza, dva Argentinca, te po jedan reprezentativac Engleske, Norveške i Zelenortskih Otoka.

Your FIFA Dream XI is here ⭐



Your favourite players, chosen by fans around the world. This is the FIFA Dream XI powered by @aramco#FIFAWorldCup #DreamXI — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 22, 2026

Vratar Zelenortskih Otoka Josimar Jose Evora Dias, poznatiji kao Vozinha predvodio je glasove vratara sa 39.6 posto nakon niza impresivnih nastupa za debitante na Svjetskom prvenstvu. "Bakica" je dobio mjesto u momčadi navijača, unatoč tome što je Španjolac Unai Simon osvojio Zlatnu rukavicu, koju bira Fifina tehnička skupina.

Od napadača najviše glasova, 29.5 posto posto dobio je Francuz Kylan Mbappe, a uz njega u sastavu su i Norvežanin Erling Haaland (27.5), te Argentinac Lionel Messi (22.17).

Svjetske prvake Španjolce u momčadi predstavljaju braniči Pedro Porro i Marc Cucurella, te veznjak Rodri.

Fifa Dream XI:

Vratar: Vozinha (Zelenortski Otoci)

Obrana: Pedro Porro (Španjolska), Lisandro Martinez (Argentina), Dayot Upamecano (Francuska), Marc Cucurella (Španjolska)

Vezni: Rodri (Španjolska), Michael Olise (Francuska), Jude Bellingham (Engleska)

Napadači: Lionel Messi (Argentina), Erling Haaland (Norveška), Kylian Mbappe (Francuska)