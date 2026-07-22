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Ronaldo nema nijednu, a Messi ih je posvetio obitelji: Tetovaže najviše nose Latinoamerikanci

Piše 24sata,
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Ronaldo nema nijednu, a Messi ih je posvetio obitelji: Tetovaže najviše nose Latinoamerikanci
Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
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Religijski motivi dominiraju tijelima mnogih igrača, osobito onih iz Latinske Amerike. Istraživanje argentinske momčadi pokazalo je da 75 posto tetoviranih igrača nosi simbole povezane s katoličanstvom

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Dok su kamere na Svjetskom prvenstvu bile usmjerene na vještine s loptom, pogotke i dramatične trenutke, veliku su pozornost privlačila i kožna platna na kojima najbolji svjetski nogometaši ispisuju svoje životne priče. Tetovaže su odavno prestale biti samo ukras te su postale sastavni dio vizualnog identiteta sporta, pretvarajući tijela igrača u hodajuće galerije koje otkrivaju njihova uvjerenja, ljubavi i najdublje strahove. Svaki crtež, simbol ili citat priča priču i nudi rijedak uvid u ljudskost sportaša koje javnost često doživljava kao nedodirljive junake.

Osobni otisak u kontroliranom svijetu

Profesionalnim sportašima, čije živote i tijela određuju strogi ugovori i sponzorske obveze, tetovaže predstavljaju jedan od rijetkih preostalih prostora osobne slobode. Dok im ugovori određuju što smiju raditi na odmoru, koje brendove promovirati i kako se ponašati u javnosti, koža ostaje njihovo neprikosnoveno vlasništvo. Sociolozi Sam Belkin i Dale Sheptak tvrde da tetovaže služe kao oblik "neverbalne komunikacije" i omogućuju igračima da izraze svoju ljudskost u okruženju koje ih često svodi na imovinu ili od njih traži ispunjavanje nerealnih očekivanja. Tako svijetu pokazuju što im je doista važno i sveto.

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS

Istraživanje argentinske reprezentacije, koja je osvojila Svjetsko prvenstvo u Katru 2022. godine, otkrilo je dubinu tih osobnih priča. Analiza stotina fotografija pokazala je da 20 od 26 igrača ima ukupno 226 tetovaža, koje se uglavnom mogu svrstati u tri ključne kategorije: vjeru, ljubav i karijeru. Zanimljivo je da se čak 60 posto tetovaža nalazi na lako vidljivim mjestima poput ruku i glave, čime igrači svjesno dijele svoje priče s milijunima gledatelja.

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Vjera, ljubav i karijera ispisani tintom

Religijski motivi dominiraju tijelima mnogih igrača, osobito onih iz Latinske Amerike. Istraživanje argentinske momčadi pokazalo je da 75 posto tetoviranih igrača nosi simbole povezane s katoličanstvom, poput Djevice Marije, Isusa ili svetaca. No prisutna je i duhovna raznolikost. Tetovaže Bude, hvatača snova ili jednostavno riječi poput "energía" svjedoče o širem rasponu vjerovanja. Religijski simboli najčešće se nalaze na ramenima, bicepsima ili nogama kao trajni podsjetnici na snagu koja ih vodi.

U.S. President Trump attends the FIFA World Cup 2026 Final between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium
Foto: Evan Vucci/REUTERS

Ljubav prema obitelji druga je velika tema. Čak 80 posto igrača ima tetovaže posvećene voljenima. Najčešće je riječ o datumima rođenja djece, imenima partnerica, portretima roditelja, pa čak i kućnih ljubimaca. Španjolski branič Sergio Ramos, primjerice, na prstima ima istetovirane brojeve koji su obilježili njegov život, dok je Lionel Messi svoju prvu tetovažu posvetio majci.

Karijera, kao treći stup njihovih života, također je ovjekovječena. Tri četvrtine igrača nosi simbole svojih profesionalnih uspjeha. Tetovaže osvojenih trofeja, poput onih koje krase listove Ramosa, ili brojevi dresova često se nalaze na dominantnoj nozi igrača, alatu njihova zanata. Čileanac Mauricio Pinilla otišao je korak dalje te je na leđima istetovirao promašaj protiv Brazila uz natpis "Jedan centimetar od slave", kao vječni podsjetnik na bolan poraz, ali i na to koliko je bio blizu vrhuncu. Takve priče pokazuju dubinu emocija koje igrači ulažu u svoju karijeru.

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Od hrvatskih motiva do globalnih ikona

Trend tetoviranja duboko je ukorijenjen i među hrvatskim reprezentativcima. Mario Mandžukić svoju je lijevu ruku pretvorio u kroniku karijere s motivima križa, lopte i četiriju asova. Marcelo Brozović postao je prepoznatljiv po tetovaži bombe na vratu, dok Ivan Perišić na listu nosi kokoš s loptom, simpatičnu posvetu obiteljskom poslu i nadimku iz djetinjstva.

ARHIVA - 2021. Mario Mandžukić objavio kraj karijere
ARHIVA - 2021. Mario Mandžukić objavio kraj karijere | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Na drugoj strani nalaze se igrači poput Cristiana Ronalda, koji nema nijednu tetovažu. Razlog je humanitarne prirode. Ronaldo redovito daruje krv, a tetoviranje bi zahtijevalo privremenu stanku od darivanja. Gledano zemljopisno, tetovaže su najrasprostranjenije među igračima iz Latinske Amerike i Europe, dok su znatno rjeđe kod afričkih i azijskih nogometaša. Kina je čak zabranila tetoviranim igračima nastup za reprezentaciju, smatrajući da sportaši moraju biti uzor društvu.

Iako su političke poruke, kakve je svojedobno nosio Diego Maradona s likovima Che Guevare i Fidela Castra, danas rijetkost, tijela nogometaša ostaju snažna platforma za izražavanje. U svijetu u kojem javnost prati svaki njihov pokret, tetovaže su tihi, ali snažni iskazi identiteta i podsjetnici na to tko su bili, što su postigli i čemu se nadaju.

*Uz korištenje AI-ja

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