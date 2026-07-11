Vraća li se Livaković u Dinamo? Evo kad je sastanak koji će odrediti njegovu budućnost

Dominik Livaković (31) zimus se vratio u Dinamo nakon dvije i pol godine, a taj potez bio je pun pogodak za obje strane. Hrvatski golman konačno je branio u kontinuitetu nakon što je prvi dio sezone odsjedio na klupi u Fenerbahčeu i Gironi, vratio se u onu svoju prepoznatljivu formu i briljirao na Svjetskom prvenstvu. S druge strane, "modri" su se s njim na golu prošetali do dvostruke krune, bez koje su ostali prije godinu dana.

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Titula je opet u vitrinama, a sljedeći veliki cilj predsjednika Zvonimira Bobana je ulazak u Ligu prvaka. Za takvo što ostvariti, trebat će pojačati momčad, no prije svega, nužno će biti zadržati kostur. Najbolje igrače Dinamo ne planira prodavati, barem do kraja kvalifikacija, a sljedeća i to prioritetna misija je - vratiti Livakovića trajno na Maksimir!

Šestomjesečna posudba je istekla i hrvatski reprezentativni golman vraća se u Fenerbahče, s kojim ga ugovor veže do ljeta 2028. godine. Kako doznajemo, Livaković je do 17. srpnja na godišnjem odmoru i slobodan je pronaći klub, a ako to do tad ne napravi, morat će se priključiti treninzima Fenera.

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Zvonimir Boban itekako zna što Livaković znači Dinamu pa ga želi svim silama dovesti i u tome neće štedjeti. Navodno je spreman platiti do četiri milijuna eura, a Livija bi čekao petogodišnji ugovor i ponajveća primanja u svlačionici. Koliko traže Turci i žele li uopće pustiti našeg golmana, bit će poznato 18. srpnja kada će Livakovićevi predstavnici u Istanbulu održati sastanak s novim čelnicima Fenerbahčea. Bit će to ujedno i sudbonosan dan koji će nam dati odgovor na pitanje vraća li se reprezentativni golman na Maksimir.

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Jedno je sigurno, Livaković želi opet odjenuti plavi dres, a onda, tko zna, možda u njemu i završiti karijeru. Doma je uvijek najljepše, tu je pružao najbolje partije u karijeri, a želja mu je nastaviti ispisivati povijest s klubom u kojem je postao legenda.