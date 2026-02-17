Vraća nam se Liga prvaka! Evo gdje gledati utakmice play-offa

Nakon uzbudljive ligaške faze Lige prvaka, večeras su na rasporedu prve utakmice doigravanja (play-offa) za plasman u osminu finala, format u kojem se za preostalih osam mjesta bore klubovi koji su natjecanje završili na pozicijama od devetog do dvadeset i četvrtog mjesta. Čekaju ih već ranije plasirani Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting i Manchester City, a današnji program donosi četiri spektakularna dvoboja.

Galatasaray - Juventus (18.45)

Večer otvara okršaj turskog prvaka i talijanskog velikana u Istanbulu. Galatasaray je ligašku fazu okončao na 20. mjestu s deset bodova i u doigravanje ulazi s ciljem da na paklenoj atmosferi RAMS Parka iznenadi favorita. Iako su u posljednje četiri utakmice u Europi ostali bez pobjede, domaća forma im daje razloga za optimizam. S druge strane, Juventus je pod vodstvom Luciana Spallettija zauzeo 13. mjesto. Čvrsta obrana bila im je zaštitni znak, no nekoliko remija ih je koštalo izravnog plasmana. Talijani se smatraju favoritima za prolaz, no povijest međusobnih susreta ide na ruku turskoj momčadi. Ključni dvoboj vodit će se između napadača, domaćeg Victora Osimhena, koji je zabio šest golova u šest nastupa, i mlade zvijezde Juventusa, Kenana Yildiza.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Monaco - PSG (21.00)

Sudar francuskih rivala na europskoj pozornici središnji je događaj večeri. Branitelj naslova PSG, koji je završio kao jedanaesti, putuje u Kneževinu kod Monaca, dvadeset i prve momčadi ligaškog dijela. Parižani su šokantno ispustili izravan plasman u osminu finala nakon što u zadnja tri kola nisu uspjeli pobijediti. Ipak, momčad Luisa Enriquea ulazi u ovaj dvoboj kao izraziti favorit zbog širine i kvalitete igračkog kadra. Međutim, Monaco je ove sezone već pokazao da zna kako protiv njih. U studenom su na stadionu Louis II slavili 1-0 u prvenstvenom okršaju, što im daje psihološku prednost. Dok se Parižani uzdaju u inspiraciju Khviche Kvaratskhelije, Monaco će svoje nade polagati u kreaciju ruskog veznjaka Aleksandra Golovina. Dodatni problem za domaćine je i duga lista ozlijeđenih igrača.

Benfica - Real Madrid (21.00)

U Lisabonu nas čeka repriza jedne od najluđih utakmica sezone. Real Madrid, koji je završio kao deveti, stiže na noge Benfici, posljednjoj momčadi koja je uhvatila vlak za doigravanje s 24. mjesta. Upravo je Benfica u zadnjem kolu šokirala "kraljevski klub" pobjedom 4-2 i tako ga izbacila iz top osam. Sada Madriđani dolaze motivirani osvetom i u dvoboj ulaze kao apsolutni favoriti. Dodatnu draž susretu daje činjenica da Benficu vodi José Mourinho, bivši trener Reala. Najveća prijetnja za Portugalce bit će Kylian Mbappé, vodeći strijelac Lige prvaka s čak trinaest golova, dok će domaći navijači najviše očekivati od grčkog napadača Vangelisaavlidisa.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Borussia Dortmund - Atalanta (21.00)

Na Signal Iduna Parku očekuje se neizvjestan dvoboj između Borussije Dortmund i Atalante. Nijemci su bili sedamnaesti, dok je momčad iz Bergama zauzela petnaesto mjesto u ligaškoj fazi. Dortmund je imao odličan start u natjecanju, ali je forma pala krajem siječnja, dok je Atalanta pod vodstvom Raffaelea Palladina igrala promjenjivo, ali dovoljno stabilno da osigura prolaz. Borussia u ovaj susret ulazi s blagom prednošću zbog iskustva igranja velikih utakmica i vatrene podrške s tribina, kao i zbog tri uzastopne pobjede u Bundesligi. Glavna uzdanica domaćih bit će napadač Serhou Guirassy, dok Atalanta puno očekuje od kreativnosti Charlesa De Ketelaerea i golova Nikole Krstovića.

Gdje gledati?

Galatasaray - Juventus (18.45) - Arena Sport 3

Monaco - PSG (21.00) - Arena Sport 4

Benfica - Real Madrid (21.00) - Arena Sport 1

Borussia Dortmund - Atalanta (21.00) - Arena Sport 3