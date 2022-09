Vraća se HNL: Jadranski derbi moći će u prijenosu gledati svi

Nakon gotovo dvotjedne stanke zbog reprezentativne akcije vraća se HNL. Varaždin i Istra (18:00) otvorit će u petak 11. kolo, a u kojem će najviše zanimanja pobuditi Jadranski derbi Rijeke i Hajduka koji se igra u nedjelju od 15 sati i to uz prijenos na HRT-u 2.

U subotu će Osijek ugostiti Lokomotivu u Gradskom vrtu od 16:55, dok od 19 Slaven Belupo gostuje kod Dinama. Kolo će zaključiti Šibenik i Gorica u nedjelju od 17:30.

Varaždinci nakon 10 utakmica drže peto mjesto s 15 bodova, dok je Istra odmah iza njih s 12. U prvoj utakmici u Puli Varaždin je slavio 2-1.

- Ovu pauzu smo dobro iskoristili, dečki koji nisu bili u nekoj od reprezentacija super su radili. U jednom trenutku sam se osjećao kao trener Dinama jer smo neko vrijeme imali osam reprezentativaca i morali smo trenirati bez njih. Vesele me pohvale od izbornika, upućene našim igračima. Vratili su se svi zdravi i puni volje i želje - rekao je trener Varaždina Mario Kovačević.

- Čeka nas jedan dobar protivnik. Po meni onu su u posljednjih nekoliko kola u najboljoj formi i slična su ekipa kao i mi. Od prošle utakmice u Puli, kada smo pobijedili, oni su doveli 6 ili 7 igrača. Očigledno su pogodili s tim igračima, tako da je to sada puno kvalitetnija ekipa. To se posebno vidi u utakmici protiv Slaven Belupa koju su dobili 3-0, a protiv Hajduka su vodili 2-1 do zadnje minute, pa je završilo 2-2. Svjesni smo kakav nas protivnik čeka, ali dobri smo i mi. Jedva čekamo utakmicu, da pokažemo kako dosadašnji rezultati nisu slučajni.

Iz Istre najavljuju da dolaze po tri boda.

- Igramo s Varaždinom, ekipom kojoj ove godine ide odlično. Igraju dobar nogomet, kako zajednički tako i individualno. Dugo igraju i treniraju skupa, stoga su zato i bolje upoznati. Smatram da je ovo dobra prilika za nas, dobiti iskustvo i nadamo se bodove. Na prvoj utakmici s Varaždinom nismo bili kompletirani s igračima te nam to nije bila najbolja utakmica. Smatram da su obje ekipe bile podjednake te je tako trebalo završiti. Oni su opasna ekipa, no mi smo se do sada već i dokazali u odnosu na početak. Volimo igrati utakmice na domaćem terenu kod nas na Drosini, no sada nekoliko kola igramo već vani, i to nam ne predstavlja problem jer igrači su sve više motivirani. Zahvalni smo i na tome što nas navijačka skupina prati na apsolutno svakoj utakmici, a imamo simpatije i van našeg grada. Trebamo podršku i u lošim i u dobrim trenucima - rekao je trener Istre Gonzalo Garcia.

Utakmicu možete pratiti na MaxSportu.

