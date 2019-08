Vraća se legendarni Matuta: Postaje trener Dinamo Moskve

Kada smo se posljednji put čuli, a tema je bilo polufinale Svjetskog prvenstva protiv Španjolske koju je nekoć vodio, i ne samo to, već je digao u europski vrh, otkrio je da se vraća na veliku scenu. Pritom je ostao zakopčan jer "zadnji put kad je istrčao u javnost, propalo je sve". U igri je, u svakom slučaju, bio veliki europski klub. Možda i reprezentacija...

Odmah nam je tada Dragan Matutinović bez potpitanja naglasio kako to 100 posto nije Jadran Split jer tu bi epizodu najradije izbrisao, kao i onu sa ženskom vaterpolskom reprezentacijom. Sada smo, pak, odlučili malo zagrebati nakon nekih informacija koje su stigle do nas i provjeriti: "Je li to Dinamo Moskva?"

- Ha, ha, ha - bila je njegova inicijalna reakcija.

- Evo, odgovorio sam vam sa smiješkom.

Propali Prlainović i Aleksić

I prije nego što smo tražili konkretniju potvrdu, nastavio je.

- Bio sam u Moskvi sedam dana, upoznao ekipu. To je odlična mlada momčad. Međutim, još nismo ništa konkretizirali jer čekam papire.

U nadi da će se ta papirologija riješiti, valjda su vam spomenuli i ambicije koje su...

- Ma najveće, kao i uvijek.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Nismo ni trebali pitati, tako je to kod Matute. Samo što se nekako bojimo da će mu biti malo teže nego u proteklom razdoblju njegovom, valjda "budućem", prethodniku Maratu Zakirovu. On je prije dvije godine dobio pravu zvijezdu u momčadi, Duška Pijetlovića. Uz još dva srpska internacionalca Gavrila Subotića i Nikolu Rađena tu je (bila) cijela okosnica ruske reprezentacije (Lazarev, Nagaev, Holod, Lisunov). Moćna momčad kod koje je, primjerice, pretprošle sezone izgubio i dubrovački Jug.

Ambicije ruskog kluba trebale su se dodatno potencirati, na tu jezgru za novu su sezonu već bili dogovoreni Andrija Prlainović i Milan Aleksić, da bi njihovi transferi propali s iznenadnom direktorovom smrti, čovjeka koji je držao proračun. Financijske garancije odjednom nije bilo, pa se još uvijek ne zna tko će od stranaca ostati (ili doći), kao ni od gore spomenutih domaćih igrača. Ne zna to još ni Matuta, osim što su iz Moskve poručili da će i to uskoro otkriti.

Čeka rusku reprezentaciju

Dinamo je posljednje dvije sezone s pozivnicom imao izravan ulazak u skupinu Lige prvaka, sada će to morati kroz kvalifikacije koje kreću, za Ruse, već krajem ovog mjeseca u Šapcu. Vremena da Matuta to posloži kako bi htio u prvom klupskom angažmanu nakon njemačkog Neustadta prije četiri godine, dakle, nema još puno.

Da, nismo zaboravili ni onaj dio o reprezentaciji. Matuta bi, dakle, trebao postati i novi izbornik ruske reprezentacije.

- Ni to još ne mogu sa sigurnošću reći, razgovarali smo o tome i da bih volio, to sigurno.

I sa 65 godina pun je elana. I bit će, kako je rekao, sve do 70.

Klubovi koje je Matuta vodio: