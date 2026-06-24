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ČUDNA MAGIJA

Vrač najavio da će njegova magija spriječiti Kanea protiv Gane. Čini se da je uspio u tome

Piše Issa Kralj,
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Vrač najavio da će njegova magija spriječiti Kanea protiv Gane. Čini se da je uspio u tome
Foto: Peter Cziborra

Vrač iz Gane najavio je da će “zaustaviti” Kanea, a Englez je na terenu nestao i pogodio gredu u remiju 0-0

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Prije utakmice Gane i Engleske, Harry Kane se našao u središtu pažnje zbog, ni manje ni više, nego vračara. Uoči utakmice javio se vrač iz Gane koji je poručio kako će napraviti sve da neutralizira napadača.

Utakmicu grupne faze zasjenile su tvrdnje spiritualista Nana Kwakua Bonsama. Zloglasni vrač, koji je 2014. tvrdio da je odgovoran za ozljedu Cristiana Ronalda, izjavio je da radi na neutralizaciji Kaneovog golgeterskog učinka.

​- Radim na Harryju Kaneu. Ne želim mu nanijeti tešku ozljedu, samo ga želim zaustaviti u utakmici protiv moje zemlje. Odradit ću svoj posao kako bih pomogao Gani - poručio je Bonsam.

Ono što je privuklo pažnju brojnih pratitelja na društvenim mrežama je to što je 'kletva' uspjela. Engleska i Gana su izvukle remi (0-0), a Harry Kane nije briljirao na terenu. Praktički je bio nevidljiv, imao je samo jednu šansu da postigne pogodak, a kada se našao u prilici pogodio je gredu. 

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