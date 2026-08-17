Vranješ otkrio kako je u Osijek doveo hit trenera: Jedan videopoziv sve je promijenio...
Bessone je prvi trener u Osijeku u posljednjih osam ili devet godina koji je došao kuharu, stisnuo mu ruku i zahvalio mu na svemu što radi za momčad. Možda nekome to djeluje sitno, ali mnogo znači, kaže Vranješ
Dugo u Osijeku nije bilo ovako, osjeti se nova energija oko kluba. Novi trener donio je nešto novo i svi su sretni i zadovoljni, priča nam rođeni Osječanin i bivši hrvatski reprezentativac, a danas nogometni menadžer, Jurica Vranješ (46), kojem je posebno drago što su "bijelo-plavi" okrenuli novi list u novoj HNL sezoni i pokazali lice kakvo se od njih i očekuje.