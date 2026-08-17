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Foto: NK Osijek
BIVŠI 'VATRENI' ZA 24SATA PLUS+

Vranješ otkrio kako je u Osijek doveo hit trenera: Jedan videopoziv sve je promijenio...

Piše Luka Tunjić,

Bessone je prvi trener u Osijeku u posljednjih osam ili devet godina koji je došao kuharu, stisnuo mu ruku i zahvalio mu na svemu što radi za momčad. Možda nekome to djeluje sitno, ali mnogo znači, kaže Vranješ

Dugo u Osijeku nije bilo ovako, osjeti se nova energija oko kluba. Novi trener donio je nešto novo i svi su sretni i zadovoljni, priča nam rođeni Osječanin i bivši hrvatski reprezentativac, a danas nogometni menadžer, Jurica Vranješ (46), kojem je posebno drago što su "bijelo-plavi" okrenuli novi list u novoj HNL sezoni i pokazali lice kakvo se od njih i očekuje.

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DRAGANIĆ - Hajduk večeras gostuje kod Gorice u 3. kolu HNL-a, a Torcida je na putu do Zagreba na A1 pokušala izazvati incident. Dočekala ih je karlovačka policija, iz koje nam kažu da je postupanje u tijeku. Jedan čitatelj tvrdi da je policija zatvorila koridor te da je ondje bila i Armada koja je putovala u Varaždin. Drugi čitatelj tvrdi kako je vidio torcidaše da su izašli iz kombija i u trku pohrlili prema parkingu. Zbog toga je od Novigrada na Dobri do odmorišta nastala velika gužva i zastoj.

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