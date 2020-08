Vratio se HNL: Dinamo je opet favorit, čeka se pomak Hajduka, Puljani u najvećim problemima!

Hrvatsku nogometnu ligu za sada su napustili Marić, Juranović, Grbić, Hamza, Uzuni..., svakog bi trenutka trebao otići i Moro, a velikih pojačanja i dalje nema. Najjače ime je Hajdukov Diamantakos...

<p>Večerašnjom utakmicom Varaždina i Gorice započinje nova, 30. sezona, u povijesti Prve hrvatske nogometne lige. Jasno, naslov prvaka brani Dinamo, novi prvoligaš je Šibenik, a i početak sezone će se, po najnovijim epidemiološkim mjerama, igrati bez prisustva publike. Ljetni prijelazni rok zbog cijele priče oko korone traje sve do 5. listopada, a do tada će hrvatski prvoligaši odigrati već sedam kola. I dobro znati kome što treba, na kojoj poziciji još trebaju tražiti pojačanja. No, pogledajmo što nas očekuje u novoj sezoni, ali i kako će od danas nadalje izgledati hrvatski prvoligaši.</p><h2>10. Šibenik</h2><p>- tek ušli u Prvu HNL<br/> - trener: Krunoslav Rendulić<br/> - naša prognoza: 9. mjesto</p><p>Šibenčani će od početka nove sezone tražiti isključivo ostanak u prvoligaškom društvu, a na Šubićevcu se tijekom priprema pojavila i korona. Naravno, tako naštetila radu prve momčadi, ali i ti su problemi sada prošlost. Krunoslav Rendulić ostao je bez nekoliko važnih prvotimaca iz drugoligaške sezone (Kukec, Antunović, Kendeš, Juričić...), a momčad je mlađa i poletnija. Velika pojačanja na Šubićevcu 'vide' u Josipu Kvesiću (Široki Brijeg), Deniju Juriću (Rudeš), Silviju Anočiću (Cibalia), Arianu Mršulji (Smederevo), ali i mladom Emiru Sahitiju koji je stigao na posudbu iz splitskog Hajduka.</p><h2>9. Istra 1961</h2><p>- lani 9. u Prvoj HNL, ostali poslije dodatnih kvalifikacija<br/> - trener: ?<br/> - naša prognoza: 10. mjesto</p><p>Puljani kao i svake godine u novu sezonu ulaze s brojnim problemima. No, nad Aldo Drosinu nadvili su se crni oblaci, Istra danas nema niti trenera (još nije produljen ugovor s Ivanom Prelecom), ali niti igrački kadar dostojan prvoligaškog društva. I da, Pulu su napustili gotovo svi, 15-ak igrača je tijekom ljeta otišlo iz Istre, a u klub nije stigao praktički nitko. Puljani će tako u 1. kolu ozbiljno nastradati kod Hajduka, a onda se kroz sezonu 'krpati' kako sami znaju i umiju. No, problemi sa španjolskim vlasnicima koje očito briga za Istru sve su veći, pa 'žuto-zelene' očekuje jako teška sezona.</p><h2>8. Varaždin</h2><p>- lani 8. u Prvoj HNL<br/> - trener: Samir Toplak<br/> - naša prognoza: 6-8. mjesto</p><p>Varaždin u novu sezonu ulazi mirno, bez ikakvih potresa. Dapače, momčad Samira Toplaka je prilično posložena, tu se zna tko što radi i Varaždinci su spremni za jednu mirnu godinu. Ozbiljni nedostaci bit će im gubici Ivana Nevistića, Petra Mamića (oba Rijeka) i Tonija Teklića (Hajduk) koji su se s posudbe vratili u svoje matične klubove, no Varaždin se i dalje čini jači nego na proljeće. Veznu liniju ojačali su Grgec, Skorup i Šabić, u napadu će uz Obregona biti Delić, lijevi bok će zauzeti Japanac Urata, a pravo nastupa imat će i povratnik Jertec. Varaždin bi ove sezone treba mirno ploviti sredinom prvenstvene ljestvice. </p><h2>7. Slaven Belupo</h2><p>- lani 7. u Prvoj HNL<br/> - trener: Tomislav Stipić<br/> - naša prognoza: 6-8. mjesto</p><p>Farmaceuti su ljeto odradili pametno, prvo sačuvali igrački roster svoje momčadi, pa i iskusnog Ivana Krstanovića. A onda su planirano jačali sve segmente momčadi, na gol je stigao Banić, zadnju liniju pojačali Prce, Van Bruggen i Maglica. Dobar posao obavljen je otkupom ugovora Karla Lulića koji se vraća iz Belgije, a tu je i Frano Mlinar. Uz neke sitnije napadačke rotacije, u Koprivnicu su stigli Talijan ganskih korijena Martin Boakye, te Thomas Knöll koji je nastupao i za mladu njemačku reprezentaciju. Tomislav Stipić odlično radi, i od Slavena možemo očekivati iskorak u novoj sezoni.</p><h2>6. Gorica</h2><p>- lani 6. u Prvoj HNL<br/> - trener: Valdas Dambrauskas<br/> - naša prognoza: 6-8. mjesto</p><p>Gorica radi u velikoj tišini, njihov sportski direktor Mindaugas Nikoličius još skautira nogometno tržište, traži igrače koji bi mogli pomoći njegovoj, ionako već prilično posloženoj momčadi. U Gorici se i dalje sve vrti oko budućnosti Kristijana Lovrića koji je već mjesecima na korak do 'velikog transfera'. Njegov će odlazak biti veliki hendikep za Goricu, ali će i napuniti klupsku blagajnu. Momčad Valdasa Dambrauskasa je pojačana za kvalitetnog desnog beka Albanca Albija Doku, stigao je i mladi krilni igrač Josip Mitrović, a tu više nema Maslowskog i Ćelića koji su napustili klub. U Gorici će biti još dosta promjena... </p><h2>5. Hajduk</h2><p>- lani 5. u Prvoj HNL<br/> - trener: Igor Tudor<br/> - naša prognoza: 2-3. mjesto</p><p>Je li konačno stiglo vrijeme da u Hajduku odrade jednu mirnu sezonu? Vjerojatno. Teško je očekivati da će Splićani ove godine krenuti u borbu za naslov prvaka, ali Hajduk mora biti bolji. I prije svega - rezultatski stabilniji. Bijele su napustili tek Hamza Barry i Josip Juranović, a navijači Hajduka puno očekuju od dva inozemna pojačanja, grčkog napadača Dimitriosa Diamantakosa (St. Pauli), te desnog beka Darka Todorovića (Salzburg). No, s posudbi su vraćeni Adam Gyurcso i Tonio Teklić, pa Hajduk bez obzira na trenutačne napadačke probleme (protiv Istre neće biti Jaira, Eduoka i Diamantakosa) mora biti puno bolji. </p><h2>4. Osijek</h2><p>- lani 4. u Prvoj HNL<br/> - trener: Ivica Kulešević<br/> - naša prognoza: 2-3. mjesto</p><p>Osijek u novu sezonu ulazi slabiji za dva napadača, Mirko Marić otišao je u Monzu, a Antonio Mance na posudbu u Puskas Akademiju. Naravno, neće Osječani u tom dijelu igre ostati samo na mladima Špoljariću ili Belji, ali napad im je za sada - veliki problem. Odličan posao Alen Petrović i društvo odradili su otkupom ugovora Igora Silve (Olympiacos) i Merveila Ndockyta (Getafe) koji su prošle sezone dominirali desnom stranom, a tu na krilu još konkurira i Grezda. Marko Malenica i Karlo Kamenar su posuđeni Lechu i Žalgirisu, a bit će jako zanimljivo tko će biti nova osječka 'devetka'. </p><h2>3. Rijeka</h2><p>- lani 3. u Prvoj HNL<br/> - trener: Simon Rožman<br/> - naša prognoza: 4-5. mjesto</p><p>Tu smo možda i suviše pesimistični, ali Rijeka danas 'na papiru' i ne izgleda najbolje. Simon Rožman ostao je bez Gorgona (Pogon), Andrijašević se vratio u Gent, a dok Damir Mišković ne uspije ishodovati njegov povratak, na Rujevici će biti muka. Pogotovo ako Rijeku napusti i Antonio Mirko Čolak što je danas - klupski prioritet. Jednostavno, Rijeka mora zarađivati, pa i na uštrb rezultata. A odu li još, kao što se piše, Štefulj ili Lepinjica, bit će problema. Rijeka će s posudbi vratiti nekoliko zanimljivih imena (Nevistić, Ristovski, Bušnja, Mamić...), iz Orijenta je stigao Travaglia, ali... Bez Andrijaševića, Čolaka i Gorgona izgubili bi 38 golova i 14 asistencija iz prošle sezone. Previše... </p><h2>2. Lokomotiva</h2><p>- lani 2. u Prvoj HNL<br/> - trener: Goran Tomić<br/> - naša prognoza: 4-5. mjesto</p><p>Lokomotiva je ovoga ljeta zaradila 'brda i doline', ali ona momčad Gorana Tomića koja je prošle sezone dominirala HNL-om sada je prilično raspuštena. Tu više nema Grbića, Jakića, Kastratija, Uzunija, Atiemwena, vjerojatno neće biti ni Tolića... I ovako na prvu, 'lokosima' se ne piše dobro. Goran Tomić ostao je bez najbržih igrača, pa će Lokomotiva mijenjati način i stil igre što nikada nije jednostavno. Istina, već su stigli Ćuže, Đira (posudbe iz Dinama), Kallaku (Teuta), Osmanković (Željezničar)..., ali to još nije na razini prošlosezonske momčadi. Pogotovo što u sezonu ulaze i s 'figurom manje', jedan im je igrač pozitivan na koronu...</p><h2>1. Dinamo</h2><p>- lani 1. u Prvoj HNL<br/> - trener: Zoran Mamić<br/> - naša prognoza: 1. mjesto</p><p>Dinamo je imao velikih problema u finišu prošle sezone kada rezultati hrvatskog prvaka nisu bili na željenoj razini. I svima u klubu je jasno, Dinamo mora puno bolje. Zoran Mamić u međuvremenu je potvrđen za novog/starog trenera, 'modri' su opet puno tržili s Lokomotivom (stigli Jakić, Kastrati, vjerojatno i Tolić, na Kajzericu za sada otišli Đira i Ćuže). u Maksimiru više nema Pinta, Atiemwena, Leškovića, Šempera i Baturine, a uz povratke Andrića i Menala, novo lice je mladi stoper Milić. Istina, Zagrepčani i dalje traže pojačanja na stoperskoj poziciji, pa i neko 'ozbiljnije ime' prema naprijed. U međuvremenu čeka se i potvrda odlaska Nikole More u moskovski Dinamo. Hrvatski prvak za sada ne djeluje bolje nego prošle sezone, ali kraj prijelaznog roka je - daleko...</p>