Vratio se u Njemačku: Evo kako je Schalke predstavio Džeku

Najbolji strijelac bosanskohercegovačke reprezentacije 39-godišnji Edin Džeko raskinuo je ugovor s Fiorentinom, te će karijeru nastaviti u njemačkom drugoligašu Schalkeu, s kojim je potpisao ugovor do kraja sezone, objavili su talijanski mediji.

Džeko je u ljeto prošle godine potpisao jednogodišnji ugovor s Fiorentinom. U talijanskom prvoligašu imao je skromnu minutažu, u 11 nastupa u Serie A samo je dva puta bio u početnoj postavi. Jedina dva pogotka u dresu "Viola" postigao je u Konferencijskoj ligi.

Džeko je ostavio dubok trag u Njemačkoj igrajući za Wolfsburg, kojeg je u sezoni 2008/09. predvodio do naslova prvaka u Bundesligi. U dresu Wolfsburga upisao je 85 pogodaka i 35 asistencija, a 2011. prešao je u Manchester City s kojim je dva puta bio prvak Engleske. U pet sezona u Cityju postigao je 72 gola, a nakon toga igrao je za Romu, Inter i Fenerbahče.

Nakon što je 2023. ispao iz Bundeslige, Schalke bi ove sezone mogao izboriti povratak u elitni razred njemačkog nogometa, jer na polovici drugoligaške sezone drži prvo mjesto sa četiri boda više od Elversberga i Darmstadta. Od osnivanja Bundeslige 1963. godine Schalke je sedam puta bio viceprvak Njemačke, a posljednji puta to je ostvario u sezoni 2017/18. Najveći uspjeh Schalke je ostvario 1997. godine osvojivši Kup Uefe.