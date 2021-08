Lionel Messi je dugogodišnju 'desetku' na leđima zamijenio brojem 30 kada je u neočekivanom i senzacionalnom transferu napustio Barcelonu pa potpisao za PSG. A tijekom jučerašnjeg dana i Cristiano Ronaldo je uz puno prašine otišao iz Juventusa pa se velikim obratom vratio u Manchester United.

No, kao i Messi, Ronaldo je naišao na problem pa još nije siguran koji broj će nositi na leđima. Njegova 'sedmica' postala je ikonska obilježivši mu gotovo cijelu karijeru, diljem svijeta prodani su milijuni dresova s tim brojem, a i sam Ronaldov logo CR7 govori sam za sebe.

Ipak, u Unitedu 'sedmica' nije dostupna. Nosi ju Edinson Cavani i prema pravilima Premier lige igrači ne mogu mijenjati broj na dresu usred sezone osim u dva slučaja. Prvi je da igrač s određenim brojem napusti klub, a drugi da PL iznimno dopusti zamjenu brojeva nekom igraču što se nije dogodilo nikad u povijesti.

Ronaldo je jednu sezonu u karijeri nosio i 'devetku'. Bilo je to u Real Madridu tamo 2009/10 kada je u transferu karijere napustio Manchester United pa potpisao za španjolskog velikana. Stigao je u klub u kojem je legendarni Raul bio kapetan i nosio 'sedmicu' na leđima pa se Ronaldo zadovoljio brojem 9. Međutim, ni 'devetka' nije slobodna na Old Traffordu. Nosi ju Anthony Martial.

Moguće je da se golgeterski superstar odluči na novi broj u karijeri, no valja istaknuti kako ipak postoji jedna opcija. To je broj 28, koji je Ronaldo nosio u Sportingu u prvoj profesionalnoj sezoni 2002/03. I on je trenutno zauzet, koristi ga Facundo Pellistri, koji je na izlaznim vratima kluba. Mladi Urugvajac trebao bi na posudbu u Alaves pa bi se Ronaldu, kao i Messiju, trebao otvoriti prvi broj s početka karijere.

Trenutačno su slobodni brojevi 12, 15, 24, 30, 31, 33, 35, 40 te brojni iznad njega. Ostaje vidjeti koji CR će sada biti.

