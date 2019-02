Vrba: Bit će nam teže igrati na Maksimiru nego u Beogradu...

Češki prvak Viktoria Plzen stigao je u Zagreb pun vjere da može potvrditi prošlotjednu pobjedu u Češkoj (2-1) i pred punim Maksimirom izboriti osminu finala Europske lige protiv Dinama (četvrtak, 18:55, Arena Sport 3).

Viktoria ima iskustva u ovoj fazi Europske lige, a prošle je sezone baš u ovo vrijeme izbacila Partizan odigravši 1-1 u Beogradu pa pobijedivši 2-0 na svom stadionu.

- Poštujem Partizan, ali mislim da je Dinamo ipak kvalitetniji i bolji protivnik. Bit će to teža utakmica nego prošlogodišnja u Beogradu - rekao je trener Viktorije Pavel Vrba, koji zna kako još ništa nije riješeno:

- Pozitivno je što smo preokrenuli tu prvu utakmicu, ali konačan rezultat znat će se tek sutra. Naravno, pozitivno je pobjeđivati i zadržati dobru atmosferu u momčadi.

Je li draže proći skupinu Lige prvaka pa igrati protiv vrhunskih protivnika ili kao trećeplasirani nastaviti natjecanje u Europskoj ligi pa zaigrati s momčadima drugog ranga, kao što je Dinamo?

- Nije to toliko bitno kategorizirati, svejedno je. Znam da je to treće mjesto koje smo postigli bio vrhunac i želimo se koncentrirati na to da nastavimo pobjeđivati - kaže Vrba, koji zna kako je Dinamo protiv Slaven Belupa u nedjelju (3-0) izmiješao cijelu momčad i da na toj utakmici nije mogao vidjeti puno toga:

- Mislim da će doći do velikih promjena, sigurno hoće jer Dinamo je dovoljno kvalitetan da si može priuštiti tolike izmjene. Mislim da će sastav biti sličan prvoj utakmici u Češkoj, ali doći će do promjena na dvije pozicije.

Mijenjat će i Vrba. Kapetan Roman Hubnik zbog kartona ne može igrati pa će netko drugi na stopersku poziciju. Nagađa se kako bi to mogao biti veznjak Roman Prochazka.

- Znam rješenje za tu situaciju. Nažalost, pripremali smo se samo jedan dan jer nismo imali više vremena.

Viktoria je u nedjelju u ligaškom derbiju pobijedila Slaviju Prag 2-0, dok je Dinamo imao nešto lakšu utakmicu.

- Ne bi to trebao to biti tako značajan problem jer nismo imali tako visok ritam utakmica dosad, mislim da ćemo biti na optimalnoj razini. Doći će do izmjena, imamo bogatu momčad i možemo mijenjati. Dinamo jako poštujem, težak je to suparnik i razine Slavije Prag. Ne mogu reći kakav će biti ishod utakmice, ali imam vjeru u momčad - zaključio je Vrba na konferenciji za novinare na Maksimiru.

Havel dobio sina: Moram se koncentrirati na nogomet

Bek Milan Havel trebao bi zaigrati na desnoj strani iako mu je prirodnija lijeva, a imat će dodatan motiv jer mu se u utorak rodio sin.

- To je jako radostan događaj, veselim se tome i to može doprinijeti samo pozitivno, ali moram se koncentrirati na nogomet - rekao je Havel i dodao:

- To neće biti laka utakmica, znamo da će biti teških situacija, ali vjerujemo da imamo snage da pobijedimo i prođemo u drugi krug.

Havel je svjestan da ga čeka ispunjen stadion, ali ne misli kako će njegova momčad imati problema zbog 30.000 navijača "modrih".

- Znamo kakva je situacija, da je rasprodano i to je bolje nego da nedostaje navijača. Veselimo se i mislimo da će biti super atmosfera.

Česi su u europskim okvirima puno iskusnija momčad, prezimili su pet puta u posljednjih osam sezona.

- To je svakako prednost za nas. Cijela je momčad iskusna u ovoj fazi natjecanja i imamo potencijala proći dalje - kazao je Havel.