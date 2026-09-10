Vrbovec predao kup-utakmicu zbog obiteljske tragedije igrača: 'Uvijek ću izabrati biti čovjek'

Nogometaši Vrbovca odustali su od daljnjeg nastupa u Kupu Nogometnog saveza Zagrebačke županije nakon što nisu odigrali utakmicu prvog kola protiv Mraclina. Iza predaje susreta stoji tužna obiteljska tragedija jednog od igrača Vrbovca. Jednom članu momčadi preminula je majka, a posljednji ispraćaj održan je upravo na dan kada se trebala igrati utakmica protiv Mraclina. U Vrbovcu su odlučili stati uz svog igrača i zbog toga nisu otputovali na susret. Mraclin će utakmicu dobiti bez borbe i nastaviti natjecanje u županijskom Kupu, prenosi 01portal.

"Povjerenik za natjecanje obavijestio nas je da je današnja kup-utakmica NSZŽ-a otkazana. Ista će biti registrirana pobjedom naše momčadi", objavili su iz Mraclina.

Pozadinu cijele situacije objasnila je Petra Jakopec, koja u Vrbovcu obavlja operativne poslove.

- Utakmicu protiv NK Mraclina trebali smo odigrati na dan koji je, nažalost, za jednog člana naše seniorske momčadi i njegovu obitelj bio jedan od najtežih dana u životu. Preminula mu je majka, a upravo na dan utakmice održan je posljednji ispraćaj. U takvoj situaciji za mene nije postojala dvojba što nam je činiti - rekla je Jakopec.

Vrbovec je prije konačne odluke pokušao pronaći novi termin.

- U dogovoru sa Savezom pokušali smo pronaći mogućnost odgode utakmice te s NK Mraclinom usuglasiti novi termin. Nažalost, zbog zgusnutog rasporeda obiju momčadi i već popunjenih termina srijedom i subotom, nismo uspjeli pronaći datum koji bi odgovarao objema stranama. Zbog toga smo bili primorani povući se iz daljnjeg natjecanja u Kupu - objasnila je.

Jakopec je svjesna da će dio navijača možda kritizirati takvu odluku, pogotovo s obzirom na teško razdoblje kroz koje klub prolazi.

- Svjesna sam da će ova odluka možda dodatno narušiti reputaciju kluba koja je već ozbiljno poljuljana zbog izuzetno teškog razdoblja kroz koje prolazimo. Od toga ne bježim i kao odgovorna osoba spremna sam prihvatiti kritike koje će doći - rekla je.

Ipak, poručila je kako oko same odluke nema dvojbe.

- Iza svakog dresa nalazi se čovjek. Iza svakog igrača postoji obitelj. Postoje trenuci u životu u kojima rezultat, bodovi, prolazak u sljedeće kolo i nogomet jednostavno moraju biti manje važni. Ovo je bio jedan od tih trenutaka.

Dodala je da bi i danas postupila jednako.

- Kada bih ponovno morala donijeti istu odluku, donijela bih je ponovno. Bez obzira na sve probleme, pogreške i teškoće koje NK Vrbovec danas nosi sa sobom, postoji granica preko koje osobno ne želim prijeći. Prije svake utakmice, svakog rezultata i svakog trofeja, uvijek ću izabrati biti čovjek. U ovom trenutku naše misli prije svega ostaju uz našeg igrača i njegovu obitelj - zaključila je Jakopec.

Vrbovec je prošle sezone stigao do finala županijskog Kupa, u kojem je izgubio od Tigra Svete Nedelje, pa je ovogodišnje ispadanje već u prvom kolu neuobičajeno. Ipak, ovaj put razlog nema nikakve veze sa sportskim rezultatom. Predaja utakmice protiv Mraclina pritom nema nikakav utjecaj na nastup Vrbovca u Hrvatskom nogometnom kupu. Riječ je o dva odvojena natjecanja, a Vrbovec će 16. rujna od 16.30 u šesnaestini finala nacionalnog Kupa ugostiti Rijeku.