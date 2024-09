Vrdoljak opleo po hrvatskom nogometu: Ondje možeš samo nagomilati dugove, plaće kasne

Hrvatska nogometna reprezentacija u nedjelju dočekuje Poljsku na Opus Areni u sklopu drugog kola Lige nacija. "Vatreni" su u Portugalu izgubili 2-1, dok je Poljska pobijedila Škotsku rezultatom 3-2, pa utakmicu u Osijeku momčadi dočekuju u različitim raspoloženjima. Pred samu utakmicu Ivica Vrdoljak (40) dao je intervju za poljski portal Fakt. Bivši igrač Dinama sedam je godina proveo u Poljskoj, igrajući za Legiju i Wislu. Veznjak se nije suzdržavao i otvoreno je kritizirao stanje u hrvatskom nogometu.

- Naš problem leži u tome što nemamo odgovarajući sustav u klubovima. Zbog toga gubimo mnogo talentiranih igrača. U Hrvatskoj se sve najbolje vrti oko Dinama. To nije u redu, a to govorim kao navijač Dinama. Bilo bi bolje kada bi se igrači razvijali i u drugim klubovima. Govorimo o jednom igraču koji će se probiti, dok deset drugih usput nestanu. Drugi problem predstavlja nedostatak infrastrukture. U Poljskoj je čak i u nižim ligama infrastruktura bolja nego u najboljim hrvatskim klubovima. Čak ni Dinamo nema odgovarajuću infrastrukturu - rekao je.

'Nemamo boljeg od Modrića'

Zlatko Dalić (57) suočava se s velikim problemima zbog ozljeda tijekom reprezentativnog okupljanja, pa trenutno nemamo niti jednog desnog beka. Tu je poziciju protiv Portugala pokrio Kristijan Jakić, iako je po vokaciji veznjak.

- Nakon ozljeda Stanišića i Juranovića nemamo igrača za poziciju desnog beka. Protiv Poljske će tu poziciju igrati Kristijan Jakić ili neki stoper. Lijeva strana obrane također ne djeluje najbolje, nije na nivou koji očekujemo. Problem su i krilne pozicije. Marko Pjaca bio je pozvan, ali nije dobio priliku. Po meni su krila najveći problem reprezentacije - kazao je Vrdoljak.

Dotaknuo se i situacije s Lukom Modrićem, kapetanom reprezentacije, o čijem se odlasku iz momčadi već godinama priča.

- On i dalje razmišlja i vidi brže nego itko drugi, ali nama nedostaju igrači poput onih u Realu, Kyliana Mbappéa i Federica Valverdea. Nemamo tako brze igrače kojima on može pomoći, zbog čega u reprezentaciji igra slabije nego u Realu. Ljudi anonimno pišu u komentarima da bi se trebao oprostiti, ali nitko to neće službeno reći. Nemamo boljeg igrača u Hrvatskoj.

'Igrajući u Hrvatskoj možeš nagomilati dugove'

Koliko je revoltiran stanjem u hrvatskom nogometu, jasno pokazuje činjenica da je Vrdoljak prije 11 godina najavio kako će njegov sin igrati za Poljsku, a ne za Hrvatsku. Od tada se situacija nešto promijenila, a njegova se obitelj vratila u Hrvatsku. No mišljenje o HNL-u, kada se iz nje izdvoje četiri najveća kluba, Vrdoljaku je i dalje poprilično loše.

- U Hrvatskoj se jako teško probiti u veliki nogomet. Mladi igrači nemaju puno izbora. Ako igraš za zagrebački Dinamo, Rijeku, Osijek ili splitski Hajduk, ti si nogometaš. U drugim klubovima možeš igrati na ligaškoj razini 15 godina i opet ništa ne postići. Najviše ćeš nagomilati dugove jer nećeš redovito primati plaću, a moraš platiti porez. Takvi igrači na zalasku karijere, u dobi od 35 godina, nemaju ništa. Ništa nisu ostavljali po strani. To je problem - tvrdi Vrdoljak.