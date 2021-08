Kada je na Poljud u drugom kolu stizao Osijek, Jens Gustafsson nije imao spremnu i kompletiranu momčad koja je mogla odgovoriti zahtjevima derbija, no danas, uoči gostovanja Rijeke, situacija je kud i kamo povoljnija za trenera Hajduka. Ne samo da je koliko – toliko kompletirao i posložio momčad, nego njegovi igrači ulaze u drugi ovosezonski derbi s puno više samopouzdanja. Kako zbog sjajne forme i četiri pobjede u nizu, tako i zbog toga što su trenutno na vrhu prvenstvene ljestvice.

- Teška utakmica protiv teškog suparnika, u svakom slučaju izazovna, ali mi smo spremni za nju – kazao je trener Hajduka Jens Gustafsson.

Hajduk ima dugu povijest utakmica koje je gubio od Rijeke, sad je tri u nizu dobio. Hoćete li što mijenjati, hoćete li ih napasti...?

- Uoči svake utakmice ovdje se priča o statistici ali ja ne vjerujem u statistiku, ja vjerujem da je svaka utakmica posebna, svaka za sebe. Od zadnjeg međusobnog ogleda obje momčadi su se jako promijenile i nema smisla pričati o povijesti, nego samo o onome što nosi ova utakmica i o onome što možemo kontrolirati. Radimo naporno da budemo spremni za utakmicu, igrat ćemo onako kako Hajduk igra, jer velike momčadi moraju imati povjerenja u svoju igru.

Jesu li svi igrači spremni?

- Situacija je dobra, Kačaniklić je out još uvijek, svi ostali su manje – više u treningu. Imamo neke sitnije ozljede i o tome će zavisiti tko će igrati. Jedna od dilema je i pitanje golmana, Kalinić se vraća iz ozljede a Posavec ima manjih problema.

Uoči Osijeka momčad nije bila potpuno spremna, koliko ste danas uoči Rijeke u boljoj formi?

- Već sam rekao da se ne zamaram poviješću a Osijek pripada povijesti. Što se tiče nas, ja vidim bolji Hajduk, momčad koji je narasla, koja svaki tjedan izgleda sve bolje i bolje. U prošli petak vidjeli smo koliko smo sazreli kao momčad, kako smo kontrolirali utakmicu, vjerovali smo da ćemo donijeti tri boda i zato smo ih na koncu i osvojili.

Koliko će vam plan oporavka i uigravanja poremetiti reprezentativna stanka u kojoj mnogi igrači imaju obaveze?

- Volim imati tako kvalitetne igrače koji igraju za svoje reprezentacije. To može biti samo dobro. Ponosni smo što imamo toliko reprezentativaca... Za to radimo, za pobjede i razvoj igrača. Za mene to nije problem, mi smo ponosni što imamo takve igrače. Moramo riješiti što ćemo s ovima koji ostaju ovdje, ali vjerujem da će oni imati koristi od rada.

Zadnji dani su prilaznog roka, javna je tajna da se pregovara o povratku Fossatija. Što nam možete reći o tome, koliko vam je potreban igrač tog tipa?

- To nije pitanje za mene, nego za sportskog direktora, ja sam uvijek fokusiran samo na momke koji su ovdje, koji mogu pomoći Hajduku. Ne mogu kontrolirati što će se događati do kraja prijelaznog roka, fokusiran sam samo na ono što će se događati sutra.

Kako će ispadanje od PAOK-a utjecati na momčad Rijeke, hoće li biti deprimirani ili motivirani?

- Očekujem da pokažu reakciju, to je ono što radiš u nogometu, to je ono što smo mi pokazali nakon Tobola. Ne znam i ne mogu kontrolirati što će oni napraviti i u kakvom će stanju doći, fokusirani smo samo na sebe. O Rijeci mogu reći da su jako dobri i pojedinačno i kao momčad.

Tko je favorit?

- Ne zanima me tko je favorit, nego tko će pobijediti. Ako nas ili Rijeku netko vidi kao favorita, to je njegova stvar, ja se tim ne zamaram. Želimo odigrati dobru utakmicu, uz pomoć naše publike koja će doći u velikom broju i pomoći nam da rastemo kao momčad, da dodamo još jednu pobjedu na naš pobjednički niz. Sretan sam što će navijači doći u velikom broju, znamo što možemo s njihovom pomoći. Mi smo zaslužili njihovu podršku, a oni su zaslužili vidjeti ovakav Hajduk, nadamo se da ćemo sutra ujediniti cijeli Split i postići željeni cilj.

Peta uzastopna pobjeda ostavila bi vas na vrhu ljestvice?

- Nije loše biti prvi sada, ali vrh ljestve je važan u svibnju sljedeće godine. Mi smo fokusirani samo na svaku sljedeću utakmicu, jasna je poruka svima, samo ogled na svaku sljedeću utakmicu a ne pogled na ljestvicu.

Koliko je Vušković blizu momčadi?

- On je spreman, trenira, znate da je dosta glasina oko njega uoči zadnjeg dana prijelaznog roka. Ne znamo kako će to sve skupa završiti, ali on je spreman i vidjet ćemo što ćemo odlučiti. Želimo da onaj tko nastupi bude koncentriran samo na utakmicu, a ne na nešto drugo. Moramo zaštititi i sebe i igrača, svi znamo da je kraj prijelaznog roka blizu.

