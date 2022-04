Borjan: Vrijeđaju me i prijete, ali ja sam ponosni Krajišnik! A Srbi će navijati za moju Kanadu

Velika greška, nisam rođen u Hrvatskoj, rođen sam u Krajini, Dalmaciji. To je bilo srpsko mjesto. Ja sebe opisujem kao nekoga tko je rodom iz Srbije, iz Dalmacije, ali osjećam se kao Kanađanin jer sam tamo proveo puno godina", rekao je Milan Borjan, golman Kanade i Crvene zvezde, demantiravši informacije da se 1987. godine rodio u Kninu.

Borjanovi su dva mjeseca prije njegovog osmog rođendana izbjegli u Srbiju tijekom "Oluje", a potom odselili u Kanadu, čije je Milan dobio državljanstvo i sada izborio Svjetsko prvenstvo na kojem će igrati protiv Hrvatske.

- Hrvatski mediji? To puno govori o njima. Vrijeđanje, prijetnje i takva doza primitivizma. Imam puno prijatelja iz Hrvatske i nikada nisam gledao tko je odakle. Ja ću uvijek se ponositi mjestom mog rođenja. Kad sam se rodio 1987., rodio sam se u Republici Srpskoj Krajini i uvijek ću se time dičiti. Svatko ima pravo misliti drugačije. Mogu me mrziti, mogu me voljeti, ali nikad mi ne mogu promijeniti pripadnost i rodno mjesto - rekao je za Kurir vjerujući da će Srbija navijati za Kanadu u utakmici protiv Hrvatske.

- Naravno da hoće. Kapetan sam najvećeg srpskog kluba, napravio sam velike uspjehe sa Zvezdom i naravno da će svi Srbi, ne samo moji Krajišnici, navijati za mene i Kanadu. Ne samo protiv Hrvatske, nego i protiv Belgije i Maroka.

O šansama Kanade u skupini Borjan će reći:

- Vrlo zanimljiva grupa i dobri protivnici. Naravno da mislim da možemo dalje, imamo izvanrednu momčad. Igramo lijep nogomet, moderan. Neka drugi misle o nama. Svi smo vrlo sretni i zadovoljni što idemo na svjetsko prvenstvo poslije 36 godina. Nismo se bavili time koga ćemo dobiti u skupini. Bitno nam je bilo da odemo u Katar. Pokušat ćemo proći skupinu.

