Vrijede manje od Dinama, a redovito 'mažu' velikane. Oni su priča sezone u Ligi prvaka

Bodø/Glimt je pobijedio Inter 3-1 u prvoj utakmici prve nokaut faze Lige prvaka i nastavio sa sjajnim izdanjima u natjecanju. Impresivan je popis skalpova koje je "skinuo" norveški klub.

Ovosezonsku kampanju Lige prvaka počeli su remijem u gostima kod praške Slavije (2-2), a onda istim rezultatom remizirali i protiv Tottenhama. Uslijedili su porazi od Galatasaraya (3-1), Monaca (0-1) i Juventusa (2-3) i činilo se da norveški klub neće proći dalje.

Foto: Mats Torbergsen/REUTERS

Ipak, u 6. kolu je Bodø/Glimt uzeo bod u Dortmundu (2-2), a onda u zadnja dva kola pobijedio Manchester City (3-1) pa Atletico usred Madrida (1-2) i s devet bodova izborio nokaut fazu. Protiv Intera će na Meazzi braniti prednost 3-1.

Radi se o klubu osnovanom 1916. godine, ali norveški prvaci prvi su put postali tek 2020. Nakon toga su još triput osvajali naslov prvaka u iduće četiri godine. Domaće utakmice igraju na malom Aspmyra Stadion koji može primiti tek nešto više od 8000 ljudi, ali na umjetnoj travi norveškog kluba nikome nije ugodno igrati.

Foto: THOMAS ANDERSEN/REUTERS

Zanimljivo je da u cijelom rosteru imaju šest stranaca, a u prvih 11 su protiv Intera igrala samo dvojica - golman Nikita Haikin je Rus, a napadač Kasper Hogh je iz Danske. Prvo ime momčadi svakako je Jens Petter Hauge, bivši igrač Milana i Eintrachta, koji igra na lijevom krilu.

Bodø/Glimt prema Transfermarktu vrijedi tek 57,15 milijuna eura, što je manje od Dinama (58,2), ali norveška momčad redovito isporučuje prezentacije iznad svojih mogućnosti. Igraju atraktivan i direktan nogomet i svakome su sposobni ugroziti gol.

Foto: THOMAS ANDERSEN/REUTERS

Inter se nije najbolje snašao na hladnim i teškim uvjetima u Norveškoj, a na uzvratu u Milanu lovit će zaostatak. Ipak, Bodø/Glimt već je pokazao protiv Borussije Dortmund i Atletica da i u gostima itekako zna "zapapriti", a na dobrom je putu da kreira jednu od najvećih senzacija u Ligi prvaka ove sezone.