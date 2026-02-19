Obavijesti

Vrijede manje od Dinama, a redovito 'mažu' velikane. Oni su priča sezone u Ligi prvaka

Piše Petar Božičević,
Foto: Mats Torbergsen/REUTERS

Bodø/Glimt je pobijedio Inter 3-1 u prvoj utakmici prve nokaut faze Lige prvaka i nastavio sa sjajnim izdanjima u natjecanju. Impresivan je popis skalpova koje je "skinuo" norveški klub. 

Ovosezonsku kampanju Lige prvaka počeli su remijem u gostima kod praške Slavije (2-2), a onda istim rezultatom remizirali i protiv Tottenhama. Uslijedili su porazi od Galatasaraya (3-1), Monaca (0-1) i Juventusa (2-3) i činilo se da norveški klub neće proći dalje. 

UEFA Champions League - Play Off - First Leg - Bodo/Glimt v Inter Milan
Foto: Mats Torbergsen/REUTERS

Ipak, u 6. kolu je Bodø/Glimt uzeo bod u Dortmundu (2-2), a onda u zadnja dva kola pobijedio Manchester City (3-1) pa Atletico usred Madrida (1-2) i s devet bodova izborio nokaut fazu. Protiv Intera će na Meazzi braniti prednost 3-1. 

Radi se o klubu osnovanom 1916. godine, ali norveški prvaci prvi su put postali tek 2020. Nakon toga su još triput osvajali naslov prvaka u iduće četiri godine. Domaće utakmice igraju na malom Aspmyra Stadion koji može primiti tek nešto više od 8000 ljudi, ali na umjetnoj travi norveškog kluba nikome nije ugodno igrati. 

UEFA Champions League - Play Off - First Leg - Bodo/Glimt v Inter Milan
Foto: THOMAS ANDERSEN/REUTERS

Zanimljivo je da u cijelom rosteru imaju šest stranaca, a u prvih 11 su protiv Intera igrala samo dvojica - golman Nikita Haikin je Rus, a napadač Kasper Hogh je iz Danske. Prvo ime momčadi svakako je Jens Petter Hauge, bivši igrač Milana i Eintrachta, koji igra na lijevom krilu. 

Bodø/Glimt prema Transfermarktu vrijedi tek 57,15 milijuna eura, što je manje od Dinama (58,2), ali norveška momčad redovito isporučuje prezentacije iznad svojih mogućnosti. Igraju atraktivan i direktan nogomet i svakome su sposobni ugroziti gol. 

UEFA Champions League - Play Off - First Leg - Bodo/Glimt v Inter Milan
Foto: THOMAS ANDERSEN/REUTERS

Inter se nije najbolje snašao na hladnim i teškim uvjetima u Norveškoj, a na uzvratu u Milanu lovit će zaostatak. Ipak, Bodø/Glimt već je pokazao protiv Borussije Dortmund i Atletica da i u gostima itekako zna "zapapriti", a na dobrom je putu da kreira jednu od najvećih senzacija u Ligi prvaka ove sezone. 

