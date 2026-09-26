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Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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VRIJEDNA POBJEDA U PRAGU Kovačić se poigravao s Česima, ali Bilić mora - uvježbati obranu

Piše Hrvoje Tironi,

ČEŠKA - HRVATSKA 1-2 Novi izbornik upisao je vrijednu pobjedu na startu novog izdanja Lige nacija. 'Vatreni' su pokazali puno zanimljivih stvari, imali perioda kad su igrali vrlo dojmljiv nogomet...

Hrvatska je u povratničkom debiju Slavena Bilića slavila u Češkoj (2-1), odradila prilično dobru utakmicu s nekoliko crnih rupa u defenzivnom dijelu igre. Zabijali su Modrić i Marco Pašalić, odličnu rolu pružio Kovačić, dopali se i Matanović, Petar Sučić, Stanišić, Perišić... Novi izbornik ima razloga za zadovoljstvo, ali se idućih dana mora malo više pozabaviti obranom koju igra - premalo igrača. 

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