Vrijednost Hajduka porasla šest milijuna eura, a Livaji 150 posto

Kad je stigao u Hajduk, Marko Livaja (28) je prema Transfermarktu vrijedio tri milijuna eura, a nakon nešto više od godine dana je eminentni portal procijenio vrijednost Hajdukove zvijezde na sedam i pol milijuna eura. Najveća mu je to tržišna vrijednost u karijeri, a cijena mu je porasla za nevjerojatnih 150 posto.

Nakon drugog mjesta u domaćem prvenstvu i osvajanja Hrvatskog kupa vrijednost 'bilih' porasla je s 38 milijuna eura na 44.48 milijuna, a to je povijesni rekord. Najveći dio su osim Livaje u tome imali i Filip Krovinović (26) i Lukas Grgić (26). Krovinović je stigao iz Benfice za 1.5 milijuna eura, a godinu dana kasnije vrijedi pet milijuna eura.

No, to mu nije najviše u karijeri jer je prije tri godine u Benfici vrijedio sedam milijuna eura. On je drugi najskuplji nogometaš 'bilih', a treći je, bez obzira na slabiju sezonu, Stipe Biuk (19) procijenjen je na 4.5 milijuna eura, dok je iza njega lijevi bek iza kojeg je vrhunska sezone u novom klubu, Dario Melnjak (29) kojem je od dolaska vrijednost porasla s dva na dva i pol milijuna eura.

U top pet su još Jan Mlakar (23) na četvrtom mjestu s 2.3 milijuna eura, ali njegova je vrijednost pala s tri milijuna. Tu je još i Lukas Grgić (26) kojeg su 'bili' doveli iz LASK-a za 100 tisuća eura, tad mu je procijenjena vrijednost bila 800 tisuća eura, a sad Grgić vrijedi 1.5 milijuna.

