Vrijeme je da prvak zablista i na gostovanju! Najveća prijetnja Rijeci bit će brat igrača Dinama

Da premotamo film nekoliko mjeseci unatrag. Rijeka je bila na dnu ljestvice HNL-a, a u prvom kolu Konferencijske lige izgubila je od armenskog Noaha. Uoči gostovanja praške Sparte na Rujevici, malo tko je vjerovao da hrvatski prvak može do europskog proljeća, no u klubu su znali da bi baš ta utakmica mogla biti prekretnica sezone i ogromna injekcija samopouzdanja. U utakmici, koja je trajala dva dana zbog oluke i obilne kiše, Riječani su slavili 1-0. I, ispostavit će se, spasili sezonu. Na koncu je Rijeka prezimila u Europi nakon 46 godina i u međuvremenu zasjela na treće mjesto u HNL-u.

Pokretanje videa... 02:07 Golovi na utakmici Rijeka - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Svoj cilj, pogotovo europski, su ispunili i obzirom na stanje prije nekoliko mjeseci, svatko od njih bi bez razmišljanja ovo potpisao. I upravo zbog toga, Riječani rasterećeni i bez pritiska dočekuju doigravanje Konferencijske lige, što bi mogla biti njihova velika prednost jer takva Rijeka je najopasnija.

Foto: Profimedia

Prva utakmica protiv ciparske Omonije igra se večeras u 21 sat (Arena Sport 2) u Nikoziji. Riječ je o neugodnom protivniku, prvoplasiranoj momčadi ciparskog prvenstva, koja je ligaški dio Konferencijske lige završila na 18. mjestu s osam bodova, s bodom manje od Rijeke. Na Transfermarktu vrijede 17 milijuna eura, gotovo dvostruko manje od Rijeke. Najveće ime je crnogorska legenda Stevan Jovetić, ali na riječku sreću, večeras neće nastupiti zbog ozljede, kao niti bivši igrač Lokomotive Mateo Marić. No, bit će tu dvojac koji je u ciparskom prvenstvu zabio nevjerojatnih 30 golova. Willy Semedo (31) i Ryan Mmaee (28), ime koje je, vjerujemo, mnogima poznato, njegov stariji brat Samy (29) igrač je Dinama na posudbi u Karabahu. S njima dvojicom stoperi Rijeke bit će na teškim mukama...

A isto tako, napatit će se i braniči Omonije kada krene Toni Fruk. Trebalo mu je neko vrijeme da uhvati staru formu nakon loma prsta. Promašio je penal protiv Varaždina (3-1), ali čarolijama na travnjaku pokazao Cipranima što ih čeka. Razigravao je, asistirao, driblao. Takvog Tonija nadaju se navijači Rijeke vidjeti i večeras jer samo s njegovom maestralnom izvedbom mogu preživjeti teško gostovanje.

Rijeka: Rijeka i Varaždin sastali se u 22. kolu Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

A znamo da ona baš nisu najjači adut hrvatskog prvaka. Ove sezone pobijedili su tek slabašni Shelbourne (3-1), izgubili od Ludogoreca (3-1 nakon produžetaka), Noaha (1-0) i PAOK-a (5-0), dok su remizirali s Lincoln Red Impsima (1-1) i sa Šahtarom (0-0).

- Čeka nas težak protivnik. Imaju kvalitetne i iskusne igrače, u dobrom su naletu i vrlo su konstantni. To je izazov i za nas jer smatram da imamo kapacitet iznenaditi ih i odigrati na visokoj razini kako bismo izvukli što bolji rezultat u prvoj utakmici. Ipak, ovo je dvoboj od 180 minuta, ne završava sve u prvom susretu. Čekat ćemo uzvrat i nadam se da ćemo u drugoj utakmici izboriti prolaz u iduće kolo - poručio je trener Victor Sanchez.

Rijeka: Rijeka i Varaždin sastali se u 22. kolu Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Ono što ga posebno raduje jest uvjerljiva predstava protiv Varaždina (3-1) u 22. kolu HNL-a. Mnogi igrači su se raspucali i podignuli u formi, pokazali da su spremni za udarni dio sezone. Cilj je jasan, po pozitivni rezultat u Nikoziju, a onda na Rujevici za tjedan dana potvrditi plasman u osminu finala Konferencijske lige. Bez obzira na mnoge oscilacije tijekom ove sezone, ova Rijeka ima kvalitetu za to.