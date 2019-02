Vrsaljko oštro osudio paškog monstruma: U zatvor s ovcom

Otac Josip Rođak (54) jutros je bacio svoje četvero mlade djece s prvog kata kuće u Pagu, a njegov stravični čin oštro je osudio i hrvatski reprezentativac Šime Vrsaljko.

- Ovco jedna, za tebe i takve kao ti treba uvesti doživotnu kaznu - jasan je bio Vrsaljko na Instagramu.

[video: 1204739 / Stravičan čin na Pagu, otac djecu bacio s balkona]

Djeca su sva redom maloljetna, stara su tri, pet, sedam i osam godina, a dvoje djece je teško ozlijeđeno te je jedna djevojčica na putu za Zagreb jer je u kritičnom stanju, a Rođak je i inače problematičan... Čak ga je i njegova rodbina okarakterizirala kao problematičnog:

- On je problematičan od rođenja. S njim nitko od obitelji ne želi imati posla. Odrastao je u Virovitici no oduvijek krade, laže, kocka... Bio je grdan dužan još kao maloljetnik pa je negdje s 14 godina morao otići iz Virovitice jer su ga svi proganjali. Ne znam više gdje je završio, čini mi se u Pakracu. No ovo je vrhunac. Strašno - rekao je njegov daljnji nećak.