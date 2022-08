Vrsaljko otkrio najemotivniji trenutak u dresu reprezentacije

Nakon jedanaest i pol godina i (samo) 52 utakmice u dresu hrvatske reprezentacije, Šime Vrsaljko oprostio se od iste. Kako kaže, tako je najpoštenije prema reprezentaciji, suigračima i izborniku Daliću.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vrsaljko se dirljivim pismom u petak obratio hrvatskoj sportskoj javnosti, a kasnije za RTL otkrio koji mu je najemotivniji trenutak u dresu reprezentacije.

- Teško je izabrati trenutak. Hrvatska reprezentacija nije trenutak, to je jedna obveza, odgovornost i emocija koja traje već punih 16 godina. To me prati od U14 reprezentacije pa do danas. To je jedno iskustvo i priča koja traje. Ali kada bih morao izabrati to je definitivno pobjeda protiv Engleske i plasman u finale Svjetskog prvenstva - kazao je Vrsaljko pa nastavio:

- Bilo je puno, previše lijepih trenutaka. Taj doček koji je uslijedio i sve ostalo je posljedica trenutka kada smo ušli u finale Svjetskog prvenstva. To je više od ispunjenja dječačkih snova, Bog mi je dao i više nego što sam tražio i sad bi bilo nezahvalno da idem trenutak po trenutak. Dočeci u Zagrebu i Zadru su nešto nezaboravno.

Nije teško zaključiti zašto je baš taj trenutak najemotivniji za Šimu. Tada je bio jedan od najzaslužnijih za povijesni rezultat nakon kojeg smo prvi put u svojim životima mogli reći: "Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva!". Kako je samo tu utakmicu odigrao... a kao 'šlag na tortu' je na isteku 68. minute fantastično ubacio za Perišića koji je nevjerojatnim golom izjednačio rezultat i odveo utakmicu u produžetke, a dalje svi znamo što se dogodilo.

Najčitaniji članci