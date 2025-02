Vrsaljko preuzima jedinstveni hotel u blizini Vranskog jezera

Uskoro će proći i dvije godine otkako je Šime Vrsaljko (33) otišao u igračku mirovinu. Bila je to velika karijera, ali da nije bilo brojnih ozljeda... Mogla je potrajati još duže, s još više trofeja i velikih klubova u životopisu, ali mirne duše, pogotovo nakon veličanstvene ruske bajke i svjetskog srebra, objesio je kopačke o klin.

Pokretanje videa... VIDEO Vrsaljko se emotivno oprostio od 'Vatrenih': 'Nije tajna da sam za srebro u Rusiji žrtvovao koljeno' | Video: KanalRi

I sam je priznao kako mu je neko vrijeme trebalo da se privikne na život nakon nogometa, ali je ubrzo pronašao nove interese. Od prošle godine ambasador je HNS-a kojeg predstavlja na događajima i natjecanjima u Hrvatskoj i inozemstvu, a sada je ušao i u ugostiteljstvo!

Kako piše Zadarski.hr, bivši 'vatreni' i njegov rođak Andrej Vrsaljko na 15 godina preuzimaju hotel Maškovića han, zaštićeni spomenik kulture, koji se nalazi u Vranu, u blizini Pakoštana. Njih dvojica pobijedili su na natječaju i na deset godina, uz mogućnost produženja na još pet, zakupili ovaj hotel koji je spoj povijesti i luksuza.

Vrana: Maškovića Han | Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Vrana: Maškovića Han | Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Vrana: Maškovića Han | Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Maškovića han je kulturno-povijesna građevina koju je dao izgraditi visoki dostojanstvenik na sultanovom dvoru Jusuf Mašković 1644. godine kada je tim područjem vladalo Osmansko carstvo. Služio je kao odmorište i rezidencija, a na koncu je prenamijenjen u hotel. Han jamči gostima apsolutni mir i idilu okruženu prirodom i srednjovjekovnom poviješću, u blizini je i Vransko jezero. Ovaj boutique heritage hotel najzapadnija je građevina u cijelom bivšem Osmanskom Carstvu

Šime Vrsaljko s partnericom Kajom Vidmar na humanitarnom turniru "4 kantuna" u Zadru | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Šime je otkrio kako mu je cilj spojiti sport i turizam, a više o samim planovima rekao je njegov rođak.

- Želja nam je stvoriti mjesto koje će povezati povijest, kulturu, luksuzni smještaj s fenomenalnom gastro iskustvom. Bit će to mjesto za sva osjetila, za razne profile ljudi, osobito one koji vole uživati. Došla je ideja spontano, kad smo Šime i ja vidjeli natječaj za koncesiju. Obojica smo odmah prepoznala Hanov veliki potencijal te poželjeli baš na takvom mjestu povezati sport i turizam. Želimo ga ponovo uzdignuti i stvoriti priču kakvu on zaslužuje - rekao je Andrej Vrsaljko.

Vrana: Maškovića Han | Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Vrana: Maškovića Han | Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Vrana: Maškovića Han | Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Han će raditi cijelu godinu, a u ponudi će biti vjenčanja, koncerti, tematske večeri, različiti događaji... Želja im je surađivati s lokalnim OPG-ovima i tako promovirati ovaj kraj kao turističku destinaciju.